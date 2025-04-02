Bu Yapım Zirveyi Bırakmıyor! Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, 25 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. İlk sırada Valve'ın FPS türündeki yapımı yer aldı.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, 25 Mart - 1 Nisan 2025 tarihler araısnda Türkiye'de haftanın en çok satan yapımlarını açıkladı. Verilere göre The Sims rakibi yaşam simülasyonu oyunu, listenin altını üstüne getirdi.

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (25 Mart - 1 Nisan 2025)

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2'yi görüyoruz. Valve tarafından geliştirilen popüler FPS oyununu inZOI takip ediyor. PUBG'nin geliştiricisi Krafton tarafından piyasaya sürülen inZOI, 24.99 dolar fiyatla satılıyor. Oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler alan yaşam simülasyonu, büyük çıkış yaptı.

Üçüncü ve dördüncü ise sırasıyla Schedule I ve R.E.P.O. iken, beşinci EA SPORTS FC 25 oldu. Öte yandan listenin devamında Rust, eFootball, PUBG: BATTLEGROUNDS ve THRONE AND LIBERTY yapımlarını da görüyoruz.

Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;

Sıra Oyun Fiyat
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 inZOI 24.99 dolar
3 Schedule I 10.49 dolar
4 R.E.P.O. 5.79 dolar
5 EA SPORTS FC 25 42.00 dolar
6 Rust 18.99 dolar
7 eFootball Ücretsiz
8 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
9 THRONE AND LIBERTY Ücretsiz
10 The First Berserker: Khazan 59.99 dolar
11 Assassin’s Creed Shadows 55.99 dolar
12 The Last of Us Part 2 Remastered 49.99 dolar
13 Apex Legends Ücretsiz
14 Split Fiction 49.99 dolar
15 Marvel Rivals Ücretsiz
16 Black Desert 4.99 dolar
17 Euro Truck Simulator 2 10.09 dolar
18 Battlefield 1 39.99 dolar
19 FragPunk Ücretsiz
20 Hogwarts Legacy 59.99 dolar

 

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