Bu Yapım Zirveyi Bırakmıyor! Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, 25 Mart - 1 Nisan 2025 tarihler araısnda Türkiye'de haftanın en çok satan yapımlarını açıkladı. Verilere göre The Sims rakibi yaşam simülasyonu oyunu, listenin altını üstüne getirdi.

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (25 Mart - 1 Nisan 2025)

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2'yi görüyoruz. Valve tarafından geliştirilen popüler FPS oyununu inZOI takip ediyor. PUBG'nin geliştiricisi Krafton tarafından piyasaya sürülen inZOI, 24.99 dolar fiyatla satılıyor. Oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler alan yaşam simülasyonu, büyük çıkış yaptı.

Üçüncü ve dördüncü ise sırasıyla Schedule I ve R.E.P.O. iken, beşinci EA SPORTS FC 25 oldu. Öte yandan listenin devamında Rust, eFootball, PUBG: BATTLEGROUNDS ve THRONE AND LIBERTY yapımlarını da görüyoruz.

Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;