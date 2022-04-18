Steam Deck, Steam Haftanın En Çok Satanları Listesinde İlk Sırada

Neredeyse iki aylık liderlikten sonra geçtiğimiz Pazartesi günü Steam Haftanın En Çok Satanları listesinin ilk sırası değişti. Elden Ring'in benzersiz hâkimiyeti Steam Deck'in satışlarının başarısının altında kaldı.

Steam Deck'in son zamanlardaki satış başarısı, SteamDB'den alınan ve cihazın Steam Haftanın En Çok Satanları listesinin en tepesinde olmasıyla birlikte doğrulanıyor. Cihaz son dönemin iki gündemde oyunu Elden Ring ve LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'yı rahatlıkla geçiyor.

Bu haftaki listenin bir diğer ilginç tarafı da bir donanımı Steam Haftanın En Çok Satanları listesinde her zaman göremiyor oluşumuz. Tabii bir de listenin en tepesinde yer aldığında durumu daha da ilginç hâle sokuyor. Keza Steam'de en pahalı oyunun 60$ civarında olduğu baz alındığında Steam Deck'in bir oyundan daha pahalı olduğunu söylemeye gerek yok. Bu yüzden bu başarıyı özel kılan birkaç önemli etken var.

Şu an cihazla ilgili en önemli sıkıntı stok problemi. Bu da küreselde yaşanan çip krizleri göz önünde bulundurulduğunda şimdilik normal olarak karşılanabilir bir durum.

Steam Haftanın En Çok Satanları (11-18 Nisan)