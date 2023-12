Steam’in En Kötü 10 Oyunu Açıklandı: Listede Kimler Var?

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen The Day Before, Steam'in tüm zamanların en kötü 10 oyunu listesine girdi. Oyuncular, oyunun aldatıcı pazarlaması ve hakkındaki yanlış beyanlarından dolayı hayal kırıklığına uğradılar. Oyun, çıkışından önce bir hayatta kalma MMO'su olarak tanıtılmıştı, ancak aslında bir hayatta kalma nişancı oyunu olduğu ortaya çıktı.

The Day Before'ı hala 9,000 kişinin Steam üzerinde oynadığı, ancak bir hafta içinde biriktirdiği olumsuz incelemelerin arttığı, sözde survival MMO'yu Steam'in tüm zamanların en kötü 10 oyunu listesine eklediği görülüyor.

The Day Before, birkaç günde 15,000 incelemeye ulaştı ve bunların sadece %18'inin olumlu olması nedeniyle "Aşırı Derecede Olumsuz" rozetini elde etti. Bu rozet gerçekten kötü oyunların yer aldığı ve oyunu çeşitli nedenlerle protesto eden bir liste.

Steam'de En Kötü İncelemeye Sahip İlk On Oyun:

War of the Three Kingdoms (2021) – 0.99, %10 olumlu Overwatch 2 (2023) – 1.5, %15 olumlu NBA 2K24 (2023) – 1.65, %16 olumlu Call of Duty: Modern Warfare II (2022) – 1.69, %17 olumlu Flatout 3: Chaos & Destruction (2011) – 1.70, %17 olumlu Identity (2018) – 1.72, %17 olumlu The Day Before (2023) – 1.79, %18 olumlu Uriel’s Chasm (2014) – 1.80, %18 olumlu Spacebased DF-9 (2014) – 1.82, %18 olumlu Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 (2023) – 2.09, %21 olumlu

Bu listede bazı popüler oyunlar göze çarparken, diğerleri ya pek bilinmiyor ya da eski oyunlardır. Özellikle Overwatch, MW2 ve NBA 2K24 gibi büyük oyunlar, oyuncuların sinirlerine hakim olamadığı ve olumsuz yorumlarla karşılaştığı yapımlar arasında bulunuyor. Ancak en dikkat çekici durum, Overwatch 2'nin 225,232 oy ile bu kadar düşük bir puana sahip olmasıdır. Steam'de Overwatch 2'ye bu kadar olumsuz yorum yapılmasının sebepleri, Netease anlaşmasının sona ermesinden kaynaklanıyor. İncelemelerin üçte ikisini oluşturan Çinli oyuncular, %97'si negatif oy oranına sahiptir. Bu durum, oyunun düşük puan almasının temel nedenlerinden biri olarak belirtiliyor.

The Day Before, zaten OW2, Three Kingdoms ve Mobile Suit Gundam'dan harici listedeki oyunlardan daha fazla oy almış durumda, bu listedeki diğer oyunlardan daha farklı nedenleri var. Çünkü aldatıcı pazarlama kampanyası nedeniyle oyun piyasaya sürülene kadar heyecan yaratarak ilerledi, yarım milyon kişinin Twitch yayınlarını izlediği bir oyun haline geldi.

Ancak oyuncular, $40 ödediklerinde ve yapımcıların açıkladığı oyunun türünden farklı, aslında bir survival MMO değil, bir hayatta kalma nişancı oyunu olduğunu fark ettiklerinde, oyunu iade ettiler ve Steam'de olumsuz inceleme yaparak tepkilerini gösterdiler. Bu tepki, bazı olumsuz incelemelerin aksine, oyuncuların gerçek bir hayal kırıklığına uğrattı. The Day Before, hiçbir yama veya güncelleme ile kurtarılamayacak kadar kötü bir durumda ve oyunun tanıtımından itibaren geliştiricinin söylediği yalanlar nedeniyle olumlu incelemeleri hak etmiyor.