OPPO'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip
OPPO F33'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, bütçe dostu Android telefon ne zaman tanıtılacak? İşte telefona dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO F33'ün nisan ayının üçüncü nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi.
- F33'ün 270 dolar (12 bin TL) ile 378 dolar (16 bin TL) arasında bir fiyat ile satışa sunulacağı öne sürüldü.
- Telefonda 6,5 inç civarı ekran boyutu, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 8 GB RAM, 50 megapiksel ana kamera ve 7.000 mAh civarı batarya kapasitesi bulunacak.
OPPO, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte F33 isimli telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli orta sınıf bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.
OPPO F33 Ne Zaman Tanıtılacak?
OPPO F33'ün nisan ayının üçüncü nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO F31, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.
OPPO F33 Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak F31 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda F33'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük. Planlarda değişiklik olursa yeni telefon, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Konuya dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.
OPPO F33'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?
OPPO F33'ün 270 dolar (12 bin TL) ile 378 dolar (16 bin TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.
OPPO F33'ün Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,5 inç civarı
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Sekiz çekirdekli orta sınıf bir Dimensity işlemci
- RAM: 8 GB
- Ana Kamera: 50 MP
- Batarya: 7.000 mAh civarı
OPPO F33'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?
OPPO'nun yeni telefonu, 6,5 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO F31'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 1400 nit maksimum parlaklık mevcut.
Bütçe dostu Android telefon F31'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.
OPPO F33'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?
F33 modelinde 7.000 mAh civarında bir batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse F31'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla yeni telefonda 80W veya üzeri bir şarj hızı bulunabilir.
OPPO F33'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?
OPPO'nun yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 1080p çözünürlükte video kaydı yapabilecek. Serinin önceki modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut. Buna göre yeni modelde 16 megapiksel veya üzeri bir ön kamera görebiliriz.
Editörün Yorumu
OPPO F33'ün bütçe dostu Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Benim için batarya kapasitesi çok önemli çünkü şarj işlemi ile sık sık uğraşmayı sevmiyorum. F33, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böyelce kullanıcıların yanında powerbank taşımasına gerek kalmayacak.
Bu arada 120Hz yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunun belirteyim. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Telefonun işlemcisi henüz belli değil ancak F31'in Dimensity 6300 işlemcisi göz önünde bulundurulduğunda F33 hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır.