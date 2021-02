The Day Before Oynanış Videosu Yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda duyurulan The Day Before oynanış videosu ile karşımıza çıktı. Devasa çok oyunculu bir oynanış sunacak olan oyun ilginizi çekmişse ve oynanış yapısını merak ediyorsanız, en alttaki videoyu kaçırmamanızı öneriyoruz. Oyunun detayları ise haberimizde.

FNTASTIC tarafından geliştiriliyor ve MYTONA tarafından da yayınlanacak olan The Day Before, net bir tarih verilemiyor olsa da bu yılın ikinci çeyreğinde PC (Steam) için satışa sunulacak. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı ve hayatta kalanların araba, yiyecek ve silah için birbirlerini öldürdükleri salgın sonrası Amerika topraklarında geçecek. Tek başınıza uyanacak ve ilk andan itibaren hayatta kalmak için kaynak arayışına girişeceksiniz.

Oyunun çok oyunculu tabanlı olmasından dolayı gerçek oyuncular ile çatışacağınız oyunda, salgın dolayısı ile yürüyen ölüler de karşınıza çıkacak. Diğer hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da bu düşman türleri sese duyarlı oldukları için, gereksiz çatışmalara girmemek ve ileride gireceğiniz daha zorlu çatışmalar için cephane tasarrufu yapmak adına dikkatli hareket etmeniz gerekecek.

Keşfin bir hayli büyük önem arz edeceği The Day Before oynarken terk edilmiş araçlar, evler ve gökdelenler dahil dış ve iç mekanları araştırarak işimize yarayacak eşyalar bulacak ve avantajımıza kullanabileceğiz. Ayrıca eski bir topluluğun da yenilenme sürecine katkıda bulunabileceğiz. Onlardan aldığımız eşya ve silahları satabilecek ve gerektiğinde diğer oyuncular ile iletişim de kurabilmemiz de mümkün olacak.

The Day Before Oynanış Videosu Nasıl Olmuş?

Dün ise The Day Before için bir oynanış videosu yayınlandı. Genel olarak Tom Clancy’s The Division ile bir hayli benzerliğin göze çarptığı oyunun videosunda, oynanışa yönelik daha detaylı bir bilgiye sahip olabiliyoruz. Görünüşe göre FNTASTIC ve MYTONA, oyuncular için iyi bir alternatif sunacakmış gibi görünüyor. Eğer olması gerektiği gibi içerik desteği de görürse, bu oyunun uzun bir süre boyunca gündemde kalacağınız düşünüyoruz.

İki dakikalık bir uzunluğa sahip The Day Before oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.

Peki siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? İlginizi çeken bir yapım olmuş mu? Çıktığında şans vermeyi düşünüyorsunuz musunuz? Yoksa “Seveni oynasın, ama ben almayayım.” düşüncesinde misiniz?