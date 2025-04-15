Bu Fiyatlar Kaçmaz! Steam'de Popüler Oyunlar İçin İndirim Rüzgarı

Steam’de oyunseverleri sevindirecek büyük bir indirim dalgası başladı. Dying Light, Diablo 4, Planet Zoo ve Football Manager 2024 gibi popüler yapımlar da dahil olmak üzere birçok bilinen oyun, şu anda cazip fiyatlarla oyuncularla buluşuyor. İşte indirimde dikkat çeken oyunlar!

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Dying Light, tam yüzde 80 indirimle 12.99 dolardan 2.59 dolara düştü. Detroit: Become Human'ın 31.99 dolarlık fiyatı 9.59 dolara indi. Blizzard’ın gözde yapımı Diablo 4 ise 49.99 dolar yerine 27.49 dolardan satışta.

Öte yandan Call of Duty: Modern Warfare 59.99 dolar yerine 19.79 dolarken, Far Cry 5 ise 7.19 dolara satılıyor. Steam'deki kampanya kapsamında indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyat Dying Light 12.99 dolar 2.59 dolar Detroit: Become Human 31.99 dolar 9.59 dolar Diablo 4 49.99 dolar 27.49 dolar Planet Zoo 20.99 dolar 5.24 dolar Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99 dolar 13.19 dolar The Elder Scrolls Online 11.99 dolar 2.99 dolar Baldur's Gate 3 34.99 dolar 27.99 dolar Call of Duty: Modern Warfare 59.99 dolar 19.79 dolar Football Manager 2024 39.99 dolar 13.59 dolar Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm 2.99 dolar 0.74 dolar Far Cry 5 47.99 dolar 7.19 dolar Stray 14.99 dolar 8.99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kampanya sırasında bir oyun satın alacak mısınız? Yorumlarda buluşalım!