Bu Fiyatlar Kaçmaz! Steam'de Popüler Oyunlar İçin İndirim Rüzgarı
Steam’de milyonlarca oyuncunun favorisi haline gelen popüler oyunlar, kısa süre önce başlayan dev kampanya ile birlikte ciddi seviyede indirimlerle buluştu.
Steam’de oyunseverleri sevindirecek büyük bir indirim dalgası başladı. Dying Light, Diablo 4, Planet Zoo ve Football Manager 2024 gibi popüler yapımlar da dahil olmak üzere birçok bilinen oyun, şu anda cazip fiyatlarla oyuncularla buluşuyor. İşte indirimde dikkat çeken oyunlar!
Steam'de İndirime Giren Oyunlar
Dying Light, tam yüzde 80 indirimle 12.99 dolardan 2.59 dolara düştü. Detroit: Become Human'ın 31.99 dolarlık fiyatı 9.59 dolara indi. Blizzard’ın gözde yapımı Diablo 4 ise 49.99 dolar yerine 27.49 dolardan satışta.
Öte yandan Call of Duty: Modern Warfare 59.99 dolar yerine 19.79 dolarken, Far Cry 5 ise 7.19 dolara satılıyor. Steam'deki kampanya kapsamında indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyat
|Dying Light
|12.99 dolar
|2.59 dolar
|Detroit: Become Human
|31.99 dolar
|9.59 dolar
|Diablo 4
|49.99 dolar
|27.49 dolar
|Planet Zoo
|20.99 dolar
|5.24 dolar
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|39.99 dolar
|13.19 dolar
|The Elder Scrolls Online
|11.99 dolar
|2.99 dolar
|Baldur's Gate 3
|34.99 dolar
|27.99 dolar
|Call of Duty: Modern Warfare
|59.99 dolar
|19.79 dolar
|Football Manager 2024
|39.99 dolar
|13.59 dolar
|Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm
|2.99 dolar
|0.74 dolar
|Far Cry 5
|47.99 dolar
|7.19 dolar
|Stray
|14.99 dolar
|8.99 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kampanya sırasında bir oyun satın alacak mısınız? Yorumlarda buluşalım!