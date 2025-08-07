Steam Kullanıcıları Dikkat: 15 Ekim'den Sonra Çalışmayacak

Oyun platformu Steam, Mac kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren macOS 11 ("Big Sur") işletim sisteminde Steam desteği resmen sona erecek. Bu tarihten sonra macOS 11 yüklü cihazlarda Steam istemcisi artık çalışmayacak.

Steam istemcisini kullanmaya devam etmek isteyenlerin daha güncel bir macOS sürümü indirmesi gerekecek. Eğer mevcut Apple cihazları daha yüksek bir güncellemeyi desteklemiyorsa, oyun oynamak isteyen kullanıcıların yeni cihaz satın alması bir nevi zorunlu olacak. Apple bu kararı hem teknik açıdan, hem de güvenlik açısından aldı. İşte tüm detaylar.

macOS 11 Güvenlik Açıklarından Ötürü Desteklenmiyor

Steam Destek sayfasında yapılan açıklamaya göre kararın arkasında teknik gereksinimler yatıyor. Steam'in en önemli özelliklerinin eski macOS sürümlerinde düzgün çalışmadığı ortaya çıktı. Bunun sorumlusu ise gömülü bir Google Chrome sürümü. Ayrıca, eski bir işletim sistemi kullanmak beraberinde güvenlik sorunlarını da getiriyor. Steam bu yüzden güncellemeri yalnızca macOS 12 ("Monterey") ve üstü işletim sistemlerinin alacağını vurguluyor.

macOS 11 için verilen güvenlik ve teknik destek 2 yıl önce Apple tarafından sonlandırılmışken, bu işletim sistemini kullanan cihazlar tehlikelere karşı savunmasız hale geliyor. Steam, bu tür güvenlik açıklarının hesap bilgilerinin çalınması veya oyunların düzgün çalışmaması gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda kullanıcılarını uyarıyor.

macOS 11 İşletim Sistemi Nasıl Güncellenir?

Bilgisayarınızda Steam uygulamasını kullanmaya devam etmek istiyorsanız en kısa sürede işletim sistemi sürümünüzü güncellemeniz gerekiyor. Zaten çoğu Apple cihazı macOS 12 ("Monterey") veya daha yeni bir sürüm olan macOS 13 ("Ventura") işletim sistemlerini destekliyor. Apple cihazınızı güncellemek için şu adımları izleyin:

Ekranınızın sol üst köşesindeki Apple logosuna tıklayın.

"Sistem Ayarları"nı seçin.

"Genel" seçeneğine gidin ve sağ taraftaki "Yazılım Güncelleme"ye tıklayın.

Güncellemelerin otomatik kontol edilmesini bekleyin.

Eğer yeni bir macOS sürümü (macOS Monterey veya macOS Ventura gibi ) mevcutsa, "Şimdi Güncelle" veya "Şimdi Yükselt" butonunu göreceksiniz. Butona tıkladığınızda indirme ve yükleme süreci başlayacaktır. Bu süreçte yönetici parolanızı girmeniz istenebilir. Güncellemenin yarıda kesilmemesi için Mac'inizin yeteri kadar şarjı olduğundan emin olun ve güncellemeye yapmadan önce her ihtimale karşı verilerinizin bir yedeğini alın.