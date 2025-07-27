Oynamaya Doyamayacağınız İki Oyun Yakında Epic Games'te Ücretsiz Olacak!

Oyunculara sunduğu cazip indirimler ve her hafta hediye ettiği oyunlarla kalbimizi adeta fetheden Epic Games, gelecek hafta da kullanıcılarına doya doya oynayacakları yeni yapımlar hediye edecek. Geçtiğimiz hafta bir oyunu daha kullanıcılarına bedava olarak sunan platform önümüzdeki günlerde iki başarılı yapımı daha ücretsiz olarak oyunseverlerin beğenisine sunacak. İşte Epic Games'in yeni bedava oyunları!

Keylocker ve Pilgrims Epic Games'te Ücretsiz Olacak

Epic Games Store tarafından yapılan duyuruya göre, gelecek hafta Keylocker ve Pilgrims isimli iki oyun platformda ücretsiz olacak.

Sıra tabanlı bir RPG oyunu olarak öne çıkan Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action, adından da anlayabileceğiniz üzere siberpunk temalı atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyuncular, robotların giderek yaygınlaştığı ve müziğin yasa dışı olduğu Saturn şehrinde özgürlüğü ve müziği savunan bir grubun parçası olarak sisteme karşı savaşırlar. Steam'de 12.99 dolar karşılığında satın alınabilen Keylocker, "Çok Olumlu" incelemeye sahip.

Pilgrims ise Amanita Design tarafından geliştirilen, macera ve bulmaca türünde bir video oyunu olarak öne çıkıyor. Kendine özgü elle çizilmiş sanat tarzı ve müzikleriyle dikkat çeken yapım, hikaye odaklı bir ilerleyiş sunuyor. Oyuncuların çeşitli karakterlerle tanışıp, eşyalar topladığı ve karmaşık bulmacaları çözdüğü Pilgrims, Steam'de 3.49 dolar karşılığında satın alınabilen oyun "Son Derece Olumlu" değerlendirmeye sahip.

Keylocker ve Pilgrims 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebilecek. Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak sunulan Legion TD 2'yi de 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

Keylocker ve Pilgrims Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunların sayfasını görüntüleyin.

Keylocker ve Pilgrims oyunlarını aratın.

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Pilgrims Oynanış Fragmanı

Keylocker Oynanış Fragmanı

Peki siz Epic Games'in yeni bedava oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz başka hangi oyunların ücretsiz olmasını istersiniz? Yorumlarda buluşalım...