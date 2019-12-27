Steam Mağazasının 2019 Yılındaki En İyileri Seçildi

Bu yıl artık son demlerini yaşıyor. Birkaç gün sonra, 2019 yılını uğurlayıp 2020 yılını karşılayacağımız o özel gün gelecek. Valve de 2020 öncesinde Steam mağazasında bu yılın en iyilerinin belirlemiş. Ancak bunu Steam Awards 2019 ile karıştırmayın. O oylama halen devam ediyor ve henüz kullanmadıysanız oyunuzu buradan kullanabilirsiniz.

2019'un En İyileri, kendi içerisinde Çok Satanlar, En İyi Yeni Çıkanlar, En Çok Satan VR Oyunlar, Erken Erişimden Çıkan En İyi Oyunlar ve Aynı Anda En Çok Oynanan Oyuncu Sayısı olmak üzere beş farklı kategori bulunuyor. Bu kategorilerin bazılarında kademelendirme Platin, Altın, Gümüş ve Bronz şeklinde yapılmış. Gelin isterseniz bu kategorilere bir göz atalım.

Çok Satanlar

Platin

Grand Theft Auto V

The Elder Scrolls Online

Dota 2

Monster Hunter: World

Warframe

Counter-Strike: Global Offensive

Total War: Three Kingdoms

Destiny 2

Sid Meier’s Civilization VI

Sekiro: Shadows Die Twice

PlayerUnknown's BattleGrounds

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Bu kategorideki Altın, Gümüş ve Bronz gruplarında yer alan oyunlara buradan bakabilirsiniz.

En İyi Yeni Çıkanlar

Bu kategoride oyunlar ay ay gruplandırılmışlar. Yani her bir ayın en iyi oyunlarına buradan bakabilirsiniz. Genel olarak 2019 yılının öncesinde çıkan Steam oyunları ise şöyle;

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Planet Zoo

Remnant: From the Ashes

Mordhau

Red Dead Redemption 2

Devil May Cry 5

Total War: Three Kingdoms

Code Vein

Resident Evil 2 (2019)

Halo: The Master Chief Collection

Sekiro: Shadows Die Twice

En Çok Satan VR Oyunları

Platin

Fallout 4 VR

Pavlov VR

Beat Saber

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

GORN

Superhot VR

Blade and Sorcery

Zero Caliber VR

Arizona Sunshine

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Boneworks

VR Kanojo

Bu kategorideki Altın, Gümüş ve Bronz gruplarında yer alan oyunlara buradan bakabilirsiniz.

Erken Erişimden Çıkan En İyi Oyunlar

Platin

My Time At Portia

Battalion 1944

Slay the Spire

Green Hell

Space Engineers

Astroneer

PC Building Simulator

Hunt: Showdown

Oxygen Not Included

Ring of Elysium

Beat Saber

They Are Billions

Bu kategorideki Altın, Gümüş ve Bronz gruplarında yer alan oyunlara buradan bakabilirsiniz.

Son olarak, Aynı Anda En Çok Oynanan Oyuncu Sayısı kategorisinde dört farklı grup var. Bu grupların en başında da aynı anda 100.000'den fazla oyuncunun oynadığı oyunlar bulunuyor.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Grand Theft Auto V

Path of Exile

Dota 2

Dota Underlords

Halo: The Master Chief Collection

Sekiro: Shadows Die Twice

Counter-Strike: Global Offensive

Total War: Three Kingdoms

PlayerUnknown's Battlegrounds

Destiny 2

Warframe

Bu kategorideki diğer kademelerde yer alan oyunlara buradan göz atabilirsiniz.