Steam Mağazasının 2019 Yılındaki En İyileri Seçildi

Bu yıl artık son demlerini yaşıyor. Birkaç gün sonra, 2019 yılını uğurlayıp 2020 yılını karşılayacağımız o özel gün gelecek. Valve de 2020 öncesinde Steam mağazasında bu yılın en iyilerinin belirlemiş. Ancak bunu Steam Awards 2019 ile karıştırmayın. O oylama halen devam ediyor ve henüz kullanmadıysanız oyunuzu buradan kullanabilirsiniz.
2019'un En İyileri, kendi içerisinde Çok Satanlar, En İyi Yeni Çıkanlar, En Çok Satan VR Oyunlar, Erken Erişimden Çıkan En İyi Oyunlar ve Aynı Anda En Çok Oynanan Oyuncu Sayısı olmak üzere beş farklı kategori bulunuyor. Bu kategorilerin bazılarında kademelendirme Platin, Altın, Gümüş ve Bronz şeklinde yapılmış. Gelin isterseniz bu kategorilere bir göz atalım.
Çok Satanlar
Platin
- Grand Theft Auto V
- The Elder Scrolls Online
- Dota 2
- Monster Hunter: World
- Warframe
- Counter-Strike: Global Offensive
- Total War: Three Kingdoms
- Destiny 2
- Sid Meier’s Civilization VI
- Sekiro: Shadows Die Twice
- PlayerUnknown's BattleGrounds
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Bu kategorideki Altın, Gümüş ve Bronz gruplarında yer alan oyunlara buradan bakabilirsiniz.
En İyi Yeni Çıkanlar
Bu kategoride oyunlar ay ay gruplandırılmışlar. Yani her bir ayın en iyi oyunlarına buradan bakabilirsiniz. Genel olarak 2019 yılının öncesinde çıkan Steam oyunları ise şöyle;
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Destiny 2
- Planet Zoo
- Remnant: From the Ashes
- Mordhau
- Red Dead Redemption 2
- Devil May Cry 5
- Total War: Three Kingdoms
- Code Vein
- Resident Evil 2 (2019)
- Halo: The Master Chief Collection
- Sekiro: Shadows Die Twice
En Çok Satan VR Oyunları
Platin
- Fallout 4 VR
- Pavlov VR
- Beat Saber
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- GORN
- Superhot VR
- Blade and Sorcery
- Zero Caliber VR
- Arizona Sunshine
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Boneworks
- VR Kanojo
Bu kategorideki Altın, Gümüş ve Bronz gruplarında yer alan oyunlara buradan bakabilirsiniz.
Erken Erişimden Çıkan En İyi Oyunlar
Platin
- My Time At Portia
- Battalion 1944
- Slay the Spire
- Green Hell
- Space Engineers
- Astroneer
- PC Building Simulator
- Hunt: Showdown
- Oxygen Not Included
- Ring of Elysium
- Beat Saber
- They Are Billions
Bu kategorideki Altın, Gümüş ve Bronz gruplarında yer alan oyunlara buradan bakabilirsiniz.
Son olarak, Aynı Anda En Çok Oynanan Oyuncu Sayısı kategorisinde dört farklı grup var. Bu grupların en başında da aynı anda 100.000'den fazla oyuncunun oynadığı oyunlar bulunuyor.
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Grand Theft Auto V
- Path of Exile
- Dota 2
- Dota Underlords
- Halo: The Master Chief Collection
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Counter-Strike: Global Offensive
- Total War: Three Kingdoms
- PlayerUnknown's Battlegrounds
- Destiny 2
- Warframe
Bu kategorideki diğer kademelerde yer alan oyunlara buradan göz atabilirsiniz.