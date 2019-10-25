Steam Guard Nedir, Nasıl Kullanılır?

Steam Guard, Steam hesabınızı daha güvenli hale getirmenize yardımcı olabilecek kullanışlı bir özelliktir. Steam Guard, Steam kullanıcı adı ve şifrenize ek olarak, bir güvenlik seviyesi sağlayan iki faktörlü bir kimlik doğrulama özelliğidir. Bu özellik etkin durumdayken Steam Guard, Steam'e her giriş yapmaya çalıştığınız zaman doğrulama kodu girmenizi ister.

Steam Guard, Steam’e her oturum açma esnasında girmeniz gerektiği için biraz can sıkıcı gibi görünse de hesabınızı güvende tutmak için büyük bir öneme sahiptir. Steam Guard tarafından oluşturulan geçici kodlara erişimi olan tek kişi siz olduğunuz için kimse hesabınızı çalamaz. Şifrenizi almayı başarsalar bile, giriş yapamazlar.

Steam Guard'da iki farklı seçenek bulunuyor. Seçeneklerden ilki, her oturum açmaya çalıştığınızda size e-posta yoluyla bir kod gönderir, diğeri ise telefonunuzdaki Steam mobil uygulaması aracılığıyla geçici kodları oluşturur. Steam’in mobil uygulaması üzerinden geçici kod oluşturması doğal olarak daha güvenlidir, çünkü kötü niyetli bir kişinin hesabınıza girebilmek için telefonunuzu fiziksel olarak bulundurması gerekir.

Steam Guard’ı Kimler Aktif Etmelidir?

Steam Guard, kesinlikle zorunlu değildir ancak hesabınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Çok fazla Steam oyununa sahipseniz veya DOTA 2, CS: GO gibi oyunlarda çok pahalı öğelere sahipseniz, Steam Guard’ı kullanmalısınız.

Steam Guard Nasıl Aktif Edilir?

Steam uygulaması üzerinden Steam Guard’ı kolayca aktif edebilirsiniz. Steam Guard özelliğini açmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin.

Öncelikle Steam uygulaması üzerinden oturum açın. Daha sonra üst kısımdaki menü sekmesinde yer alan “Steam” yazısına tıklayın ve hemen ardından “Ayarlar” menüsüne tıklayın. Açılan pencere üzerinden “Steam Guad Hesap Güvenliğini Yönet” yazısının yer aldığı butona tıklayın. Bu işlemin ardından Steam uygulaması üzerinden “Steam Guard’ı Yönet” isimli bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfada Steam Guard’ı aktif edebileceğiniz mobil ve e-posta seçenekleri yer alıyor. E-posta hesabınızın hacklenme riski olduğundan dolayı mobil kimlik doğrulayıcısını tavsiye ederiz. Mobil seçeneğini seçerseniz, telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemin sonucunda Steam Guard aktif olacaktır.

Steam Guard Nasıl Kullanılır?

Steam Guard’ı aktif ederken mobil seçeneğini seçerseniz, akıllı telefonunuza Steam’in mobil uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bundan sonra her oturum açmaya çalıştığınızda Steam’in mobil uygulamasında yer alan geçici kodu girmeniz gerekiyor. E-posta seçeneğini seçtiyseniz, her oturum açmaya çalıştığınızda mail adresinize gelen geçici kodu girmeniz gerekiyor.