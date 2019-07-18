Discord mu? Steam Chat mi? Oyuncular için En İyi Sohbet Uygulama Hangisi?

2015 yılında Discord'un çıkışı oyun dünyasını sarstı. Discord şu an 250 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Yıllar sonra geride kaldığını fark eden Steam, daha iyi arkadaş listesi yönetimi, gelişmiş ses kalitesi, zengin medya sohbeti ve daha fazlasını sunmak için kendi sohbet sistemini yeniledi.

Peki, bu iki uygulamanın mobil deneyimi nasıl? Discord ve Steam, mobil uygulamalara sahiptir, böylece oyuncular hareket halindeyken arkadaşları ile iletişim halinde kalabilirler. Bu yazıda, oyuncular için en iyi sohbet uygulamasının hangisi olduğunu öğrenmek için Discord ve Steam Chat arasındaki farklılıklara bakıyor ve en iyisinin hangisi olduğuna karar veriyoruz.

Discord ve Steam Chat Nedir?

Discord, masaüstü ve mobil cihazlar için kullanılabilen bir sohbet uygulamasıdır. Discord, özellikle oyuncuları hedef alır ve benzer düşünen insanlarla sohbet etmek için topluluklara katılmaya teşvik eder. Bu topluluklar veya sunucular, oyunla ilgili olsun veya olmasın, her şeye dayanabilir.

Discord, metin, sesli ve görüntülü sohbet sunar ve doğrudan arkadaşlarınızla özel olarak da konuşabilirsiniz. Aynı zamanda ücretsizdir. Daha yüksek kalitede video, daha büyük yükleme sınırları ve indirilebilir oyunlar gibi şeyler sunan ücretli bir Discord Nitro aboneliği de mevcut.

Öte yandan Valve, 2003 yılında Steam’i çıkarttı. Steam, en popüler çevrimiçi oyun mağazasıdır. Steam Chat, 2018 yılında Discord'a rakip olacak şekilde tasarlanarak yeni özellikler kazandı. Sonuç olarak Steam Chat, tamamen ücretsizdir ve ücretli üyelik sunmaz.

Discord ve Steam Chat mobil uygulamalarına bir göz atalım, iki uygulamanın hangi özellikleri sunduğunu ve hangi hizmeti en iyi şekilde yerine getirdiğini görelim.

Discord vs Steam Chat: Tasarım ve Arayüz

Hem Discord hem de Steam Chat, modern ve kullanımı kolay arayüzlere sahiptir. Steam Chat’in arayüzü daha sadedir. Bunun nedeni Discord’tan daha az özelliğe sahip olmasıdır.

Steam Chat, arkadaşlar, sohbetler ve gruplar olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Özel arkadaşlarınızı ve gruplarınızı sık kullanılanlara ve kategorilere ekleyebilirsiniz. Çevrimdışı olan arkadaşlarınızı gizleyebilmeniz ve yalnızca Wi-Fi üzerinden medya indirebilmeniz gibi faydalı ayarlar da vardır.

Gruplar arasında geçiş yapmak, metin ve ses kanalları arasında hareket etmek için sol paneli kaydırabilirsiniz. Ayrıca, açık ve koyu bir tema arasında geçiş yapmak, yazı tipi ölçeklendirmesini ayarlamak ve daha fazlası gibi ayarlarda da çok fazla kişiselleştirme bulunuyor.

Discord vs Steam Sohbeti: Zengin Medya Sohbeti

Steam Chat, kullanabileceğiniz az miktarda yerleşik özel emojiye sahiptir. Ayrıca Steam Trading Card’larınızı emojilere dönüştürebilirsiniz. Akıllı telefonunuzun klavyesinden Unicode emoji'lerini de kullanabilirsiniz.

Discord, emojiyi daha çok önemsiyor. Tüm Unicode emojilerini istemciden seçebilirsiniz ancak mesajın içinde veya bir başkasının mesajının altına yerleştirilmiş bir reaksiyon olarak, sunucu yöneticisinin eklediği herhangi bir özel uygulamayı da kullanabilirsiniz. Nitro'nuz varsa, o zaman üye olduğunuz diğer sunuculardaki emojileri kullanabilirsiniz.

GIF'ler, resimler ve videolar neredeyse her iki uygulamada da aynı şekilde ele alınır. Onları doğrudan telefonunuzdan yükleyebilir veya sohbete gömülmesi için bir bağlantı gönderebilirsiniz.

Discord vs Steam Sohbeti: Sesli ve Görüntülü Aramalar

Discord, bire bir ve grup sohbetleri için sesli ve görüntülü aramaları destekler. Discord’da sesli ve görüntülü arama işlemi gerçekleştirmek oldukça kolay ve hızlıdır. Sesli arama sırasında, algılandığında veya bas-konuş yoluyla sesinizin otomatik olarak iletilmesini sağlayabilirsiniz.

Steam'in masaüstü sürümünde sesli çağrı özelliği olsa da mobil sürümde bu özellikler mevcut değildir.

Discord vs Steam Sohbeti: Grup Yönetimi

Discord, daha çok grup odaklıdır. Discord’da arkadaşlarınızı gruplara ekleyebilir veya başkalarını davet etmek için bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Birkaç dakika içinde kendi grubunuzu da oluşturabilirsiniz. Grup yöneticisi olarak kanal ekleyebilir, kullanıcı rollerini ayarlayabilir, emoji ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Steam Chat, “Chats” ve “Groups” olmak üzere iki ayrı sekmeye sahiptir. Chats, bir kişiyle konuşmak içindir, Groups ise arkadaşlarınızı bir araya getirmek içindir. Steam Chat’te grup oluşturmak kolaydır. Biriyle sohbet açabilir ve doğrudan orada başkalarını ekleyebilirsiniz. Alternatif olarak Groups sekmesine gidip sıfırdan bir tane grup oluşturabilirsiniz. Ayrıca Steam Chat’te davet bağlantıları oluşturabilir ve kötüye kullanılmaması için bir son kullanma tarihi belirleyebilirsiniz.

Steam Chat'in tek dezavantajı herkese açık grupları desteklememesidir. Steam’in masaüstü sürümünde oyun topluluklarının grupları vardır. Bu gruplar ortak ilgi alanlarına sahip insanlarla bağlantı kurmanın harika bir yoludur ve en popüler olan grupların bir milyondan fazla üyesi vardır.

Discord vs Steam Chat: En İyi Hangisi?

Steam, oyun satın alma konusunda hala bir numara olsa da Steam Chat için aynı şeyi söyleyemeyiz. Valve, Discord’u yakalamaya çalışıyor ancak Steam Chat uygulaması Discord'un sunduğu önemli özelliklerden yoksundur. Bunlara, daha kolay medya gömme, sesli ve görüntülü sohbet ve daha iyi grup desteği dahildir.