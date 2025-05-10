Strateji ve Simülasyon Severler Buraya! Steam'de Yüzde 90'a Varan İndirimler Başladı

Strateji ve simülasyon oyunlarıyla bilinen popüler geliştiricilerden Paradox Interactive, dijital oyun mağazası Steam'de yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile birlikte sevilen yapımları düşük fiyatla buluştu. İşte indirime giren Paradox Interactive oyunları!

Steam'de İndirime Giren Paradox Interactive Oyunları

Paradox Interactive tarafından başlatılan kampanyayla birlikte 2. Dünya Savaşı döneminde geçen strateji türü Hearts of Iron 4, yüzde 70 oranında indirimle 29.99 dolardan 8.99 dolara düştü. Belediye başkanı olmayı deneyimleyebileceğiniz Cities: Skylines ise 17.99 dolar yerine 5.39 dolara satılıyor. Yüzde 70'lik bir indirim söz konusu.

Ekonomi, toplum yapısı, politika ve nüfus üzerinde kurulu bir strateji oyunu olan Victoria 3 29.99 dolardan 8.99 dolara düşmüşken, Orta Çağ'dan başlayan impartorluk kurma odaklı Europa Universalis 4 ise tam yüzde 90 seviyesinde devasa bir indirimle 29.99 dolar yerine 2.99 dolara satılıyor.

Steam'de indirime giren Paradox Interactive oyunları şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Hearts of Iron 3 5.99 dolar 1.49 dolar (-75%) Hearts of Iron 4 29.99 dolar 8.99 dolar (-70%) Cities: Skylines 17.99 dolar 5.39 dolar (-70%) Cities: Skylines 2 29.99 dolar 23.99 dolar (-20%) Crusader Kings 3 29.99 dolar 8.99 dolar (-70%) Victoria 3 29.99 dolar 8.99 dolar (-70%) Stellaris 23.99 dolar 5.99 dolar (-75%) Age of Woders 4 29.99 dolar 17.99 dolar (-40%) Europa Universalis 4 29.99 dolar 2.99 dolar (-90%) FOUNDRY 17.99 dloar 8.99 dolar (-50%) Star Trek: Infinite 17.99 dloar 8.99 dolar (-50%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kampanya sırasında oyun satın almayı planlıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.