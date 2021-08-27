T-Mobile'dan 50 Milyon Veri Çalan Hacker Türkiye'de Yaşıyor

T-Mobile hacker'ı John Binns Türkiye'de yaşıyormuş. 21 yaşındaki Amerikalı hacker, mobil operatörün en son ihlalinde milyonlarca müşteri kaydına erişmek için korumasız bir yönlendirici kullandığını söyledi. John Binns isimli hacker'ın bir süredir Türkiye'de yaşaması ise sosyal medyanın gündeminde.

T-Mobile US Inc.'in sistemlerine girme sorumluluğunu üstlenen bilgisayar korsanı, kablosuz şirketin sorunlu güvenliğinin, 50 milyondan fazla kişinin kişisel bilgilerini içeren bir kayıt önbelleğine giden yolunu kolaylaştırdığını söyledi.

Birkaç yıl önce Türkiye'ye taşınan 21 yaşındaki Amerikalı John Binns, The Wall Street Journal'a güvenlik ihlalinin arkasında kendisinin olduğunu söyledi. 2017'den beri birkaç çevrim içi takma ad kullanan Binns, hackin ayrıntılarını Telegram üzerinden anlattı.

WSJ ile Telegram mesajları aracılığıyla konuşan hacker Binns, “Güvenlikleri berbat. Panik yapıyordum çünkü büyük bir şeye erişimim vardı” diyerek T-Mobile şirketini suçladı. Binns ayrıca WSJ'ye sunuculara girmesinin yaklaşık bir hafta sürdüğünü söyledi. Binns'in tek başına çalışıp çalışmadığı belirsizliğini koruyor.

Bilgisayar korsanı tarafından paylaşılan örnek veriler, müşterilerin çalınan bilgilerinin şunlardan oluştuğunu gösteriyor: Müşterinin adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, Sosyal güvenlik numarası, doğum tarihi.

T-Mobile hacker'ı John Binns Türkiye'de yaşıyormuş

Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırı, T-Mobile'ın son iki yılda halka açıkladığı üçüncü büyük müşteri veri sızıntısı. Şirkete göre son saldırıda 54 milyondan fazla müşterinin adları, Sosyal Güvenlik numaraları ve doğum tarihleri ​​de dahil olmak üzere bir dizi kişisel ayrıntılar çalındı. Çalındığı bildirilen kayıtların çoğu, potansiyel müşterilerden veya başka operatörlere geçen eski müşterilerindi.

Geçtiğimiz hafta müşterilerini ihlal konusunda bilgilendirmeye başlayan T-Mobile, kullanıcılarına şifrelerini ve kişisel kimlik numarası (PIN) kodlarını güncellemelerini de hatırlattı.

WSJ, Binns'in herhangi bir veriyi satıp satmadığını veya hack için kendisine ödeme yapılıp yapılmadığını ise öğrenemedi. Konuya aşina bir kişinin WSJ'ye verdiği demece göre, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Seattle ofisi, T-Mobile hack'ini araştırıyor.

Washington merkezli şirket, ağlarına bağlanan yaklaşık 90 milyon cep telefonuyla ABD'nin en büyük ikinci mobil operatörü. 50 milyondan fazla müşteri kaydının çalındığını doğrulayan T-Mobile, ihlali sağlayan güvenlik açığını onardığını da söyledi. Müşterileri ise geçen haftadan bu yana ihlal hakkında bilgilendirmeye başladı.