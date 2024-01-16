Take Two ve Remedy, 'R' Logosu Üzerinde Ticari Marka Anlaşmazlığı Yaşıyor!

Take Two Interactive, Remedy Entertainment ile ticari marka anlaşmazlığına girdi ve şirket, Remedy'nin logosunun Rockstar Games'in R'sine benzediğini söyledi.

Remedy esasında logoyu geçen yıl Nisan ayında bir blog yazısında açıklamıştı.

"Eski logodaki R harfindeki mermi Max Payne dönemini temsil ediyordu ancak şimdiki Remedy'nin tek bir oyundan çok daha büyük; yeni ve eski tüm oyunlardan oluşan bir portföyü var."

Take-Two, Remedy'nin Logosuna Neden Karşı Çıkıyor?

Remedy Entertainment and Take Two Interactive are in a trademark dispute over Remedy's logo.



Disputed Logo 1: https://t.co/wY29pyReIv



Disputed Logo 2: https://t.co/oOlzd47usG pic.twitter.com/FuIMLRtBdj — Jake (@usemyhandle) January 15, 2024

Yeni logo stilize bir R harfinden oluşuyor ancak RespawnFirst tarafından bildirildiği üzere Take-Two buna "halkın kafasının karışması ihtimali olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Logonun açıklanmasından kısa bir süre sonra Mayıs ayında logonun varyasyonları için iki ticari marka başvurusu yapılmıştı. Her iki iddiaya da Take-Two tarafından karşı çıkıldı ve Take-Two bu logonun kullanımına kesinlikle karşı olduğunu belirtiyor.

Esasında bu Take-Two'nun bu konulardaki ilk eylemi değil. Şirket yıllardır düzinelerce alanda düzinelerce şirkete telif hakkı nedeniyle dava açıyor.

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