Take Two ve Remedy, 'R' Logosu Üzerinde Ticari Marka Anlaşmazlığı Yaşıyor!
Take Two yeni bir telif davasıyla birlikte karşımızda ve şirket Remedy Entertainment'in logosunun telif ihlali olduğunu iddia ediyor. İşte detaylar!
Take Two Interactive, Remedy Entertainment ile ticari marka anlaşmazlığına girdi ve şirket, Remedy'nin logosunun Rockstar Games'in R'sine benzediğini söyledi.
Remedy esasında logoyu geçen yıl Nisan ayında bir blog yazısında açıklamıştı.
"Eski logodaki R harfindeki mermi Max Payne dönemini temsil ediyordu ancak şimdiki Remedy'nin tek bir oyundan çok daha büyük; yeni ve eski tüm oyunlardan oluşan bir portföyü var."
Take-Two, Remedy'nin Logosuna Neden Karşı Çıkıyor?
Remedy Entertainment and Take Two Interactive are in a trademark dispute over Remedy's logo.— Jake (@usemyhandle) January 15, 2024
Disputed Logo 1: https://t.co/wY29pyReIv
Disputed Logo 2: https://t.co/oOlzd47usG pic.twitter.com/FuIMLRtBdj
Yeni logo stilize bir R harfinden oluşuyor ancak RespawnFirst tarafından bildirildiği üzere Take-Two buna "halkın kafasının karışması ihtimali olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Logonun açıklanmasından kısa bir süre sonra Mayıs ayında logonun varyasyonları için iki ticari marka başvurusu yapılmıştı. Her iki iddiaya da Take-Two tarafından karşı çıkıldı ve Take-Two bu logonun kullanımına kesinlikle karşı olduğunu belirtiyor.
Esasında bu Take-Two'nun bu konulardaki ilk eylemi değil. Şirket yıllardır düzinelerce alanda düzinelerce şirkete telif hakkı nedeniyle dava açıyor.
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