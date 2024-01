GTA 5’in Michael’ini Canlandıran Ned Luke, WAME’i Sert Bir Dille Eleştirdi: Peki Neden?

Grand Theft Auto 5 oyununda Michael De Santa karakterini seslendiren aktör Ned Luke, WAME şirketi izin almadan oyundaki karakterin yapay zeka sohbet robotunu yapmak için sesini kullanmasına karşı çıktı.

Luke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanların aldatılmasına izin veremem. WAME, benim sesimi ve varlığımı kullanarak insanları kandırmaya çalışıyor. Bu kabul edilemez." dedi.

Luke'un açıklaması sonrasında WAME, ilgili tweet'leri ve sohbet botunun verilerini kaldırdı. Bu durum, geçtiğimiz yıl Grand Theft Auto 5 için tasarlanan yapay zeka modunun sona erdirilmesinden sonra yaşandı. Bu mod, oyunculara NPC'lerle gerçek sesleriyle iletişim kurma fırsatı da sunuyordu.

This is fucking bullshit @wamexyz absolutely nothing cool about ripping people off with some lame computer estimation of my voice. DON'T WASTE YOUR TIME ON THIS GARBAGE...



