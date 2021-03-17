Yerli Joker: Taksim'de Selfie Çektiren Palyaço Tutuklandı

Taksim'de palyaço tutuklandı. İstanbul'un en işlek yerlerinden birinde palyaço kıyafeti giymiş birini gözaltına alan polis ekipleri, akıllara DC'nin unutulmaz karakteri Joker'i getirdi.

Taksim’de palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle selfie çektirdikten sonra kendisine verilen parayı az bularak tehdit eden şahıs, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet' suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle selfie çekilmek isteyen turistlerden 20 lira istedi. Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet' suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Taksim'de Palyaço Tutuklandı

Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, "20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti" dedi.

Yaşananlar sonrasında herkesin aklına Joker karakteri geldi. DC Comics çizgi romanlarından çıkan ve neredeyse bütün medya türlerinde seyirciyle buluşan Joker karakteri de yaptığı kötü işleri palyaço makyajıyla yapıyordu. Bildiğiniz gibi palyaço, çocukları eğlendirmek için ortaya çıkarılmış, sevimli karakterler olarak biliniyor. Joker de tüm yasadışı işlerini palyaço makyajıyla yaparak, ortaya kendince büyük bir ikilem çıkarmaya çalışıyordu.

Türkiye'deki palyaço da benzer şekilde, "gasp" suçu içerisine girebilecek denemesini sevimli bir karakter aracılığıyla yapınca haberi okuyan herkesin aklına Joker karakteri geldi.