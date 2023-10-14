Tamamen Metalden Oluşan Yeni Bir Ötegezegen Keşfedildi!

Metaller, erimiş demir yağan sıcak gaz devlerinden bir yıldızın süpernova olmasıyla oluşan ağır elementlere kadar evrenin âdeta her yerinde ancak yeni keşfedilen ötegezegen GJ 367b hepsini geride bırakıyor çünkü bu gezegen tamamen metalden oluşuyor.

Yıldızının yörüngesinde her 7,7 saatte bir dönen bu gezegen ilk kez 2015 yılında NASA'nın TESS gezegen avcısı tarafından keşfedildi. Şimdi, İtalya'daki Torino Üniversitesi ve Almanya'daki Thüringer Landessternwarte'den bilim insanları, ESO'nun HARPS spektrografını ve orijinal TESS gözlemlerini kullanarak gezegenin daha yeni ölçümlerini incelediler.

GJ 367b Nasıl Tamamen Metalden Oluşuyor?

Gezegenin Dünya'dan neredeyse iki kat daha yoğun olduğunu buldular, bu da büyük olasılıkla metalden oluştuğunu gösteriyor. GJ 367b şu anda metalden bir gezegen olsa da, bir zamanlar eski bir kayalık gezegenin çekirdeği olmuş olabilir.

Öyle ki bilim insanlarının yakın zamanda The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan bir çalışmasında sadece çekirdeğin gezegenin %90'ından fazlasını kapsadığı belirtiliyor.

GJ 367b keşfedildiğinde, uzak bir yıldız sistemindeki yalnızca başka bir ötegezegendi. TESS'in onu tanımlaması nispeten kolay oldu çünkü yıldızıyla arasında çok büyük bir boyut farkı yoktu. TESS, bir ötegezegenin yıldızından geçişini, yıldızın ışığı bir gezegen tarafından geçici olarak engellendiği için parlaklığı azaldığında yakalıyor. Bazı faktörler GJ 367b'yi daha belirgin hâle getiriyor. Yıldızına kıyasla hâlâ küçük olmasına rağmen, Güneş'e kıyasla Dünya kadar küçük değil, bu nedenle geçiş yaparken daha fazla ışığı engelliyor. Ayrıca tehlikeli derecede yakın ve akılalmaz derecede hızlı bir yörüngede dönüyor.

GJ 367b'nin Yoğunluğu Dünya'nın 1.85 Katı

Neyden oluştuğu en büyük merak konusu olunca bilim insanları bu alana yoğunlaştılar ve sonuçlar geldiğinde GJ 367b'nin o kadar yoğun olduğu ortaya çıktı ki, bu yoğunluk Dünya'nın yoğunluğunun tam 1.85 katı.

Bilim insanları zamanla buna neyin sebep olduğunu ve gezegenin tamamen metalden oluşmasının etkilerini araştırmaya koyulmuş durumda ve bu gezegenle ilgili daha fazla araştırma bize kayalık gezegenlerin nasıl oluştuğu ve evrimleştiği hakkında daha fazla bilgi verebilir.

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