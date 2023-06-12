TBMM'ye ChatGPT Geliyor: Soru Önergesi Hazırlayacak!

Her geçen gün daha fazla ve farklı alanlarda kullanılmaya başlayan yapay zeka, bir yandan yapılan işlerin süresini minimuma çekip, efektifliğini artırırken öte yandan kişilere bilgi de veriyor.

Çeşitli uygulamalara, tarayıcılara ve programlara dahil olan ChatGPT'nin şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi konuşuluyor.

ChatGPT TBMM'ye Geliyor!

Tıptan mühendisliğe, sosyal bilimlerden mimarlığa kadar pek çok alanda kullanılmaya başlayan ChatGPT, birçok ülkenin meclisinde de yer bulmaya başladı. Bu durum, TBMM gündemine de oturdu.

Mecliste ilk kez ChatGPT tarafından olıuşturulmuş bir soru önergesi sunulması konuşuluyor. Soru önergesi sayesinde yapay zekanın ilerleyen dönemde de mecliste söz hakkına sahip olması beklentileri oluşabilir gibi görünüyor.

Twitter paylaşım yapan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, tweetinde ChatGPT ile bir soru önergesi hazırladıklarını ve önergenin hafta başında meclise sunulacağını not düştü.

Bugün ChatGPT ile birlikte bir soru önergesi yazdık



Hafta başında TBMM’ye sunacağım



Siyaseti Cobot (insan-robot işbirliği) çağına ısındıralım https://t.co/Kcc1QF4LLL — Burak Dalgın (@bdalgin) June 10, 2023

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenilikçi ve teknolojiyi hayatın her alanında görmek oldukkça güzel olsa da güvenilirlik konusunda ChatGPT'nin ne kadar iyi olduğu konusu hala netleşmiş değil.