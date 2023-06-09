ChatGPT'ye İlk Kez Dava Açıldı: Peki Neden?

Önde gelen bir yapay zekâ araştırma kuruluşu olan OpenAI, ChatGPT adlı sohbet botunun yanlış bilgiler üretmesinin ardından Gürcistan'daki bir radyo sunucusu tarafından şirkete hakaret davası açıldı.

ChatGPT, sunucunun kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun fonlarını dolandırmak ve zimmetine geçirmekle suçlandığını belirtti ki bu doğru olmadığı kadar kişiyi zan altında bırakacak bir ifade. Bu dava özellikle de yanlış veya karalayıcı bilgiler ürettiği için bir yapay zekâ sistemine karşı açılan bilinen ilk dava olması nedeniyle oldukça önemli.

Gürcistanlı Radyo Sunucusu ChatGPT'ye Dava Açtı

Dava, şirketlerin yapay zekâ sistemlerinin eylemlerinden sorumlu tutulup tutulamayacağına ilişkin soruları da gündeme getirdi. Geleneksel olarak, internet şirketleri üçüncü bir tarafça üretilen ve platformlarında barındırılan bilgiler için yasal sorumluluktan korunmakta ancak bu korumaların üretken yapay zekâ sistemleri için geçerli olup olmadığı bilinmemekte.

OpenAI, ChatGPT'yi güvenilir bir veri kaynağı olarak sunuyor ancak şirket ChatGPT'nin ana sayfasında sistemin "zaman zaman yanlış bilgiler üretebileceği" uyarısında bulunan küçük bir bilgiye de yer veriyor.

Peki sizce bu dava nasıl sonuçlanacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.