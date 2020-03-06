TCL'in Katlanabilir Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

Merkezi Guangdong Eyaleti, Huizhou'da olan Çinli elektronik şirketi TCL, 10 inç'lik katlanabilir akıllı telefonu gözler önüne serdi.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonların piyasada tutunup tututanamayacağı hala belirsiz olsa da birçok şirket mobil serilerine, büyük, esnek ekranları sıkıştırmak için tasarımlar yapıyor. Katlanabilir telefon tasarımını gerçekleştiren şirketler arasına TCL de katıldı.

TCL firmasının en yeni konsept cihazı 10 inçlik devasa bir dokunmatik ekrana sahip. Bu boyut, katlanabilir bir akıllı telefon için bile oldukça büyük. TCL bu boyuta sahip olabilmek için telefonu bir değil iki kere katlanabilir şekilde tasarladı.

Henüz Tüketici Kullanımı için Hazır Değil

Katlanabilir bir akıllı telefonun tek amacı, daha fazla ekran hacmi sağlamak. Samsung, Motorola ve Huawei bunu çeşitli derecelerde başarıyla gerçekleştirdi. Katlanabilir telefonlar henüz kullanıcıların ulaşabilmesi için pahalı ancak şirketler tasarım geliştirmeye devam ediyor.

Tasarlanan iki kere katlanabilir telefon henüz bir tüketici ürünü değil. Şirket yakın zamanda gerçekleşen bir etkinlikte muhabirler ve teknoloji severlere yeni telefonunu tanıttı. Telefonun henüz bir ismi yok, bu yüzden tanıtıma lansman demek çok da doğru olmayabilir.

TCL tarafından geliştirilen katlanabilir akıllı telefonu siz nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.