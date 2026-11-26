PlayStation oyuncuları PlayStation Plus kütüphanesinde yer alan oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor. Yapılan duyuruya göre önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerine üç oyun ücretsiz sunulacak. Bunlar arasında çok sevilen yapımlar da bulunuyor. Bu oyunlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor.

PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition (PS5, PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS5, PS4)

Amnesia: The Bunker (PS4)

Sony tarafından yapılan duyuruya göre PlayStation Plus'a 1 Aralık 2026 tarihinde üç oyun gelecek. Bunlar arasında Tony Hawk's Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition, Dragon Ball Xenoverse 2 ve Amnesia: The Bunker bulunuyor. PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren bu oyunları ekstra ücret ödemeden indirip oynayabilecek.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition Nasıl Bir Oyun?

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition, en iyi kaykay oyunları arasında yer alıyor. Bu sürüm, 2001 yılında çıkan Tony Hawk's Pro Skater 3 ve 2002 yılında çıkan Tony Hawk's Pro Skater 4 oyunlarının yenilenmiş sürümlerini bir araya getiriyor. Şehir sokaklarında, kaykay parklarında, rampalarda ve farklı mekanlarda kaykay kullanarak çeştili görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.

Dragon Ball Xenoverse 2 Nasıl Bir Oyun?

Dragon Ball Xenoverse 2, dövüş mekaniklerini RPG türü ile birleştiriyor. Anime tarzı grafiklere sahip oyunda kendi karakterimizi oluşturma imkânına sahibiz. Dragon Ball tarihindeki önemli olaylara müdahale eden düşmanlar, geçmişte yaşanan savaşların gidişatını değiştirmeye çalışıyor. Oyundaki amacımız ise zaman çizgisini korumak.

Savaşlara katıldıkça deneyim kazanıyor ve seviye atlıyoruz. Kazandığımız puanları sağlık, saldırı gücü, dayanıklılık ve diğer özelliklerine dağıtabiliyoruz. Yeni yetenekler öğrenebiliyor, farklı kıyafetlere sahip olabiliyor ve karakterin savaş stilini değiştirebiliyoruz. Oyunda ana hikâyenin yanı sıra yan görevler de bulunuyor. Karakterlerin tasarımları, saldırı animasyonları ve dönüşümler Dragon Ball atmosferini başarılı şekilde yansıtıyor.

Amnesia: The Bunker Nasıl Bir Oyun?

Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen Amnesia: The Bunker, hayatta kalma ve korku oyunları arasında yer alıyor. Birinci Şahıs kamera açısına sahip yapımda Henri isimli bir askeri kontrol ediyoruz. Oyuna terk edilmiş bir sığınakta başlıyoruz. Amacımız ise buradan çıkmanın bir yolunu bulmak fakat sığınakta yalnız değiliz. Karanlık koridorlarda dolaşan ve bizi sürekli takip eden tehliekli bir yaratık bulunuyor.

Söz konusu yaratık, sığınaktaki hareketlerimizi ve çıkardığımız seleri takip ediyor. Bu nedenle her adımımızı düşenerek atmamız gerekiyor. Bazen bir kapıyı açmak bile çevredeki yaratığın nerede olduğunu bilmediğimiz için riskli hâle geliyor. Frictional Games tarafından geliştirilen oyun 2023 yılında piyasaya sürüldü.

Editörün Yorumu

Tony Hawk's Pro Skater 3+4, nostalji yaşamak ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen oyunculara hitap ediyor. Dragon Ball Xenoverse 2 ise kendi karakterimizi oluşturup Dragon Ball evreninde mücadele etme fırsatıyla serinin hayranlarını memnun edecektir. Amnesia: The Bunker da gerilim ve hayatta kalma korkusu sevenler için listenin en güçlü alternatiflerinden biri.