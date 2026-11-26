Realme 17 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Bu arada cihaz, yüksek kapasiteli batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme 17 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik Realme 17 Pro Ekran AMOLED Ekran yenileme hızı 144Hz İşlemci Dimensity 7300 Ön kamera 32 MP Batarya 10.000 mAh Şarj desteği 65W

Realme 17 Pro'nun Ekranı Nasıl Olacak?

Realme 17 Pro'nun 144Hz AMOLED ekranla geleceği öne sürüldü. 144Hz yenileme hızı, ekranın görüntüyü saniyede 144 kez güncellemesini sağlıyor. Bu özellik özellikle oyunlarda ve hızlı ekran geçişlerinde daha akıcı görüntüler elde edilmesine yardımcı oluyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Realme 17 Pro Hangi İşlemciyi Kullanacak?

Telefonun Dimensity 7300 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 83 FPS, çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Realme 17 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 65W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Realme 16 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut.

Realme 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Realme C63, Realme C61 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Realme 17 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herahngi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Realme 17 Pro'nun tasarımını çok beğendim. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda yüksek kapasiteli bataryasıyla da dikkatimi çekti. Yüksek batarya kapasitesi, gün içinde navigasyon kullanan, uzun süre video izleyen veya sık sık oyun oynayan kişiler için ciddi bir kullanım avantajı sağlayabilir. Bu arada yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu sayede akıcı ekran deneyimi elde edilecek.