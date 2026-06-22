Galaxy S27 Pro İçin Geri Sayım Başladı: S26 Ultra'nın Sevilen Özelliğiyle Gelecek

Samsung daha önce amiral gemisi Galaxy S serisinde Pro versiyonuna yer vermemişti. Ancak bu durum Galaxy S27 serisiyle birlikte değişecek. Zira bugüne dek gelen raporlar markanın yeni seride Galaxy S27 Pro isimli yeni modele yer vereceği yönünde. Son ortaya çıkan raporlar ise akıllı telefonun ekran özelliklerini gözler önüne seriyor.

Galaxy S27 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station yaklaşan Galaxy S27 Pro'nun ekranına dair yeni detayları paylaştı. Buna göre akıllı telefon 6,47 inç boyutlarında AMOLED bir ekranla karşımıza çıkacak. Cihazın bu boyutlarla birlikte 6,3 inçlik standart ve 6,7 inçlik Plus versiyonlarının arasında yer alacağını söyleyebiliriz.

Galaxy S27 Pro'nun AMOLED ekrana sahip olması renkleri daha canlı ve doygun bir şekilde görebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda LCD ekranlarda görülen siyahların griye dönmesi gibi can sıkıcı sorunlar da bu modelde yaşanmayacak.

Yeni modelle ilgili asıl dikkat çeken detay bu değil. Zira kaynağa göre Galaxy S27 Pro, Galaxy S26 Ultra'da da kullanılan hayalet ekran özelliğine sahip olacak. Bu teknoloji özellikle toplu ortamlarda kullanıcı gizliliğini artırıyor. Örneğin otobüstesiniz ve yanınızda birisi oturuyor. Bu özellikle birlikte telefonunuz belirli açılardan görünmez hale gelerek sizi merak gözlerden koruyacak. Bu sayede mesajlaşırken birisi beni izliyor mu şeklinde endişeleriniz olmayacak.

Galaxy S27 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,47 inç

6,47 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung ürün yelpazesinin byüük bir kısmını Türkiye'de satıyor. Örneğin geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S26 ailesinin tüm üyeleri ülkemizde satışa çıktı. Bu nedenle Galaxy S27 Pro'nun da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması ihtimaller dahilinde. Bunun dışında marka Galaxy S serisini genellikle şubat ayında piyasaya sürüyor. Bu doğrultuda Galaxy S27 serisinin de önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

Galaxy S27 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S27 Pro'nun herhangi bir selefi olmadığından fiyatı hakkında tam kesin konuşamıyoruz. Öte yandan cihazın fiyatıyla ilgili şimdilik bir sızıntı da yok. Ancak burada ufak bir tahminde bulunursak yeni modelin genel performansı itibariyla Ultra versiyonunun biraz daha gerisinde olması söz konusu. Yani cihazın fiyatının Galaxy S27 Ultra'dan biraz daha düşük olacak diyebiliriz.

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı varyantı an itibariyla markanın web sitesinde 109.999 TL'den satışta. Bunu dikkate alarak Galaxy S27 Pro'nun da çok yüksek ihtimalle 100 ila 105.000 TL arasında bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Samsung kullanıcısı olarak Galaxy S27 serisini merakla beklediğimi söyleyebilirim. Yeni seride beni en çok heyecanlandıran model ise Galaxy S27 Pro. Telefonun hayalet ekran teknolojisine sahip olması da oldukça olumlu bir gelişme gibi görünüyor. Bu gelişme cihazın performans açısından Ultra seviyesine yakın bir deneyim sunacağı şeklinde yorumlanabilir.