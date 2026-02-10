Tecno Doğruladı: Amiral Gemisi Katili Telefon Devasa Bataryayla Geliyor!

Tecno uzun bir süredir pek çok teknolojiseverin heyecanla beklediği Tecno Pova Curve 2 5G modelini sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirket son olarak bugüne kadar pek çok özelliği ortaya çıkan yeni telefonun batarya ve ekran özelliklerini doğruladı.

Markanın paylaştığı posterlere göre yaklaşan cihaz devasa bir pil, ultra ince gövde ve kavisli bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Gelin Tecno Pova Curve 2 5G'nin tüm özelliklerine ve çıkış tarihi söylentilerine hep birlikte bakalım.

Tecno Pova Curve 2 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.78 inç kavisli AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

6.78 inç kavisli AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7100

MediaTek Dimensity 7100 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör

: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Şarj Hızı: 45W hızlı şarj desteği

45W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi : Android 16 tabanlı HiOS 16

: Android 16 tabanlı HiOS 16 Diğer: Ekran içi parmak izi okuyucu, IP64 sertifikası, Kızılötesi (IR) sensör

Tecno'nun paylaştığı resmi bilgilere göre yeni Pova Curve 2 modeli 8.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Üstelik cihaz bu büyük bataryayı oldukça ince bir gövdenin içerisinde barındıracak. Zira şirket paylaştığı bir diğer görselde Pova Curve 2 5G'nin kavisli ekrana ve 8.000 mAh bataryaya sahip dünyanın en ince telefonu olacağını iddia ediyor.

Daha öncesinde sızdırılan bazı bilgiler de Tecno'nun iddiasını doğruluyor. Yalnızca 7.42mm kalınlığında olması beklenen telefonun 195 gram ağırlığa sahip olacağı ve genel olarak ergonomik bir kullanım vadedeceği belirtiliyor.

Güvenilir kaynaklardan aktarılanlara göre Tecno Pova Curve 2 5G, 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan kavisli bir AMOLED ekran ile birlikte gelecek. MediaTek Dimensity 7100 işlemcisinden güç alan cihaz mevcut işlemcisini 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a depolama alanı seçenekleriyle eşleştirecek.

Kamera tarafına da değinecek olursak, cihazın arka yüzeyinde 50 MP ana kamera, 2 MP’lik bir yardımcı sensör ve LED flaş yer alacak. Telefonun donanımını zenginleştiren diğer özellikler arasında ise ekran içi parmak izi okuyucu, IP64 dayanıklılık sertifikası ve kızılötesi (IR) sensör yer alıyor.

Tecno Pova Curve 2 5G Ne Zaman Çıkacak?

Tecno yeni Pova Curve 2 5G modelinin 13 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacağı duyurdu. Hindistan'da düzenlenecek lansmanla resmi olarak satışa sunulması planlanan cihazın küresel pazara ve Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik merak konusu.

Peki sizin Tecno Pova Curve 2 5G hakkında beklentileriniz neler? Sizce yeni cihaz sahip olduğu özelliklerle yılın en iyi akıllı telefon modelleri arasında dahil olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.