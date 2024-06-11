Tecno Camon 30 Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatları

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına hızla devam eden Tecno Mobile kısa süre önce teknik özellikleriyle ve tasarımlarıyla kullanıcıları üzmeyecek Tecno Camon 30 serisinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlikte cihazların özellikleri, tasarımları ve Türkiye fiyatlarına dair birçok bilgi verildi.

Tecno Camon 30 serisi orta segmente hitap eden modellerden oluşuyor. Ancak bu performans gibi konularda amiral gemisi modellerinden geri kalacağı anlamına gelmemeli. İşte Tecno Camon 30 serisinin özellikleri, tasarımı ve Türkiye fiyatları!

Tecno Camon 30 Serisi Neler Sunuyor?

Tecno Camon 30 serisi toplamda üç modelden oluşuyor: Camon 30, Camon 30 5G ve Camon 30 Pro 5G. Serideki tüm telefonların 6.78 inç boyutlarında 1080 x 2436 piksel çözünürlüklü AMOLED bir panelle kullanıcı karşısına çıktığını belirtelim.

Tecno Camon 30 Mediatek Helio G99 Ultimate, Camon 30 5G Mediatek Dimensity 7020 ve Camon 30 Pro 5G ise MediaTek Dimensity 8200 Ultimate işlemcisiyle geliyor. Bununla birlikte 8/12 GB RAM ve 256/512 GB RAM kullanıcılara sunuluyor. Hatta burada 12 GB Sanal RAM desteğinin mevcut olduğu ifade ediliyor.

Özellik TECNO Camon 30 Pro 5G TECNO Camon 30 5G TECNO Camon 30 Ekran 6.78 inç 144Hz AMOLED 6.78 inç AMOLED 6.78 inç AMOLED Ana Kamera 50 MP, SONY IMX890, OIS, EIS, f/1.8 diyafram 50 MP, OIS, EIS 50 MP, OIS, EIS Ön Kamera 50 MP, 1/2.76 sensör boyutu, 0.64 μm piksel 50 MP 50 MP Video Kayıt 4K 60 fps 4K 60 fps 4K 60 fps İşlemci MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G MediaTek Dimensity 7020 5G Helio G99 Ultimate RAM 24 GB (12 GB Genişletilmiş RAM) 24 GB (12 GB Genişletilmiş RAM) 24 GB (12 GB Genişletilmiş RAM) Depolama 512 GB'a kadar 512 GB'a kadar 512 GB'a kadar Batarya 5000 mAh, 70W ultra hızlı şarj 5000 mAh, 70W ultra hızlı şarj 5000 mAh, 70W ultra hızlı şarj İşletim Sistemi Android 14 Android 14 Android 14 Renk Seçenekleri Bazalt, Gümüş Gri Tuz Beyazı Bazalt, Gümüş Gri Tuz Beyazı Bazalt, Gümüş Gri Tuz Beyazı Ses Dolby Atmos, Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos, Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos, Stereo Çift Hoparlör Soğutma Sistemi 9 katmanlı oyun sınıfı soğutma sistemi 9 katmanlı oyun sınıfı soğutma sistemi - Sensörler Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)

Son olarak serinin Türkiye fiyatları şöyle;

Tecno Camon 30 Pro 8GB + 256GB Fiyat: 29.999₺

Tecno Camon 30P 8GB + 256GB Fiyat: 24.999₺

Tecno Camon 30 8GB + 256GB Fiyat: 19.999₺ 8GB + 128GB Fiyat: 18.999₺



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