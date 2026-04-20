Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve 6 GB RAM'i Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. TECNO, POP X 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi yer alıyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesine de sahip.

TECNO POP X 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

720 x 1576 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

560 nit İşlemci: Dimensity 6400

RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4x

4 GB / 6 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB UFS 2.2

Depolama: 128 GB UFS 2.2

13 MP Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

Ön Kamera: 8 MP

Android 16 tabanlı HiOS 16 Boyut: 167,9 x 79,3 x 8,18 mm

Batarya: 6.500 mAh

TECNO POP X 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

TECNO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6400 işlemcisi bulunuyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci Genshin Impact'i 30 FPS civarında, Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemcinin 2.5 GHz hızındaki iki çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki altı çekirdeği ise video izlemek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bu işlemci daha önce TECNO Spark 50 4G ve Infinix Hot 60i 5G'de de tercih edilmişti. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sağlıyor.

TECNO POP X 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 720 x 1576 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 560 nit maksimum parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli olan Pop 9'da 6,6 inç ekran boyutu, 720 x 1612 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu net şekilde hissedilebiliyor. Bu arada 560 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

TECNO POP X 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

POP X 5G'nin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video çekmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Serinin önceki modeli Pop 9'da 48 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel ön kamera mevcut.

TECNO POP X 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Bütçe dostu Android telefon, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pop 9'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

TECNO POP X 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pop X 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

TECNO POP X 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 15.999 rupi (7.711 TL)

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 17.999 rupi (8.675 TL)

TECNO POP X 5G için belirlenen 15 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 7 bin 711 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı14 bin TL civarında olabilir. TECNO POP X 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda TECNO POP X 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun orta sınıf işlemci sayesinde hem günlük kullanım hem de donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.

Benim için bir telefonda işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi ve yenileme hızı da oldukça önemli çünkü bunlar, telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Pop X 5G'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edileceğini belirteyim.