vivo'dan Yeni Telefon Geliyor! Snapdragon İşlemciye Sahip

vivo'nun yeni telefonu X500e'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X500e'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre 8 GB RAM'e sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunacak. Bu arada telefonun ekranı 1260 x 2750 piksel çözünürlük sunacak.

vivo X500e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM: 8 GB

vivo X500e'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ve çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı 90 FPS, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise 38 ile 49 FPS arasında çalıştırabiliyor.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor.

Nm değeri azaldıkça transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına çok daha fazla transistör sığdırılıyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada vivo X500'de Dimensity 9600M işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

vivo X500e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500e'nin 2026 yılının Ekim veya Kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemcisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X300, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500e Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500e'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500e'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.