Apple TV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Ted Lasso'nun 5. sezonu resmen duyuruldu. Apple, yeni sezonda Jason Sudeikis'in yeniden başrolde olacağını açıkladı. Üçüncü sezonun ardından final yapabileceği düşünülen dizi, yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dördüncü sezonda Richmond'a dönen Ted, bu kez ikinci ligde mücadele eden bir kadın futbol takımının teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Hikayenin bu değişikliğin ardından nasıl devam edeceği, yeni sezonun en çok merak edilen konularından biri.

Ted Lasso 5. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Apple, Ted Lasso'nun beşinci sezonu için henüz bir yayın tarihi açıklamadı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin 2027 yılında başlamasının planlandığına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni sezon 2028 yılında yayınlanabilir.

Apple'ın yeni sezon kararında dördüncü sezonun başarısı etkili oldu. Şirket, sezonun ilk gösteriminin dizinin şimdiye kadarki en başarılı açılışı olduğunu belirtti. Buna rağmen kaç kişinin bölümleri izlediğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Jason Sudeikis, beşinci sezonda Ted Lasso karakterini canlandırmanın yanı sıra yapım sürecinde de yer alacak.

Ted Lasso'nun Fragmanı

Ted Lasso'nun Konusu Nedir?

Komedi ve dram türlerindeki Ted Lasso, Amerikan futbolu koçluğu yapan Ted Lasso'nun İngiltere'de bir futbol takımını çalıştırmak üzere işe alınmasını konu alıyor. Ted, Amerikan futbolunda deneyimli bir antrenör olmasına rağmen Avrupa futbolu hakkında neredeyse hiçbir şey bilmez. Buna rağmen İngiltere Premier Lig'de mücadele eden AFC Richmond takımının teknik direktörlüğünü üstlenir.

Ted'in antrenörlük anlayışı alışılmışın dışındadır. Taktik bilgisi ve futbol tecrübesi sınırlı olsa da insanları motive etme, aralarındaki sorunları çözme ve onlara kendilerini değerli hissettirme konusunda oldukça başarılıdır. Zamanla yalnızca takımın oyununu değil aynı zamanda kulübün genel atmosferini de değiştirmeye başlar.

Dizi ilerledikçe Ted'in kendi hayatında yaşadığı sorunlar, oyuncuların kişisel mücadeleleri ve takım içindeki rekabet de hikâyenin bir parçası hâline gelir. İlk bakışta iyimser ve neşeli görünen Ted'in de göründüğünden daha karmaşık bir iç dünyası olduğu ortaya çıkar.

Ted Lasso, futbol üzerinden arkadaşlığı, özgüveni, başarısızlıkla mücadeleyi, liderliği ve insan ilişkilerini anlatıyor. Dolayısıyla bu yapım, futbolla ilgilenmeyenlerin de rahatlıkla izleyebileceği bir dizi. Bu arda 8,7 IMDb puanına sahip olan Ted Lasso'nun tüm bölümleri Apple TV üzerinden yayınlandı.

Editörün Yorumu

Ted Lasso'nun çok sevildiğini söyleyebilirim. Öyle ki dizi 8,7 IMDb puanına sahip. Dolayısıyla dizinin beşinci sezon onayı alması güzel bir gelişme. Özellikle dördüncü sezonda kadın futbol takımına odaklanılması, dizinin kendini tekrar etmeden yeni hikâyeler anlatabileceğini gösteriyor.