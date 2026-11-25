CD Projekt Red ile Sony arasında yeni bir ortaklık kuruldu. Şirket, 24 Kasım'da yayınladığı 2026 üçüncü çeyrek finansal raporunda bu anlaşmayı resmen doğruladı. Anlaşmanın kapsamı PlayStation platformlarında ve PlayStation Plus üzerinden CD Projekt oyunlarının sunulmasını ve The Witcher 4 için ortak pazarlama çalışmalarını içeriyor.

Sony'nin büyük oyunları PlayStation markasıyla özdeşleştirme konusundaki yaklaşımını düşününce anlaşmanın maddeleri kulağa oldukça tanıdık geliyor. Eğlence devi, GTA 6 için de benzer bir pazarlama çalışmasına girişmişti. PlayStation 5'i GTA 6 için en ideal platform olarak öne çıkarmaya çalışmış ve DualSense kontrolcünün özelliklerini gösteren fragmanlar yayınlamıştı.

Sony, The Witcher 4 İçin GTA 6 Stratejisini Uygulayabilir mi?

Sony'nin The Witcher 4'ü PlayStation üzerinden tanıtmak istemesi pek şaşırtıcı olmaz. Fakat oyuncuların aklına gelen başka bir ihtimal var. Hem de pek hoşlarına gitmeyen bir ihtimal. Endişenin temelinde doğrudan pazarlama ortaklığı yatmıyor. Bunun oyunun piyasaya ne şekilde sürüleceği üzerindeki etkisi de oyuncuların üzerinde ciddi ciddi düşünmeye başladığı konular arasında yer alıyor.

The Witcher 4, GTA 6 Gibi PC'ye Geç Gelebilir mi?

GTA 6 önce konsollara geldi. PC oyuncularının oyunu oynamak için önünde belirsiz bir süre var. Hâliyle oyuncuların aklına CD Projekt Red'in de The Witcher 4'te de aynı yolu izleme ihtimali geliyor. Sony ile yapılan anlaşmanın PlayStation'a öncelik verilmesi anlamına gelebileceğini düşünüyorlar.

Tabii, GTA 6'nın konsollara önce gelmesiyle Sony arasındaki pazarlama anlaşmasını doğrudan birbirine bağlamak pek de doğru sayılmaz. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Mayıs 2026'da yaptığı açıklamada bu iki konu arasında herhangi bir ilişki olduğuna yönelik iddiaları açıkça reddetmişti.

CD Projekt'in geçmişine baktığımızda da PC oyuncularının ikinci plana atılacağına inanmak için ortada çok bir sebep göremiyoruz. İlk The Witcher, 2007 yılında sadece PC için yayınlanmıştı. Serinin ikinci oyunu da ilk çıkışını PC'de yapmıştı. Zaten şirket sadece oyun geliştirmekle kalmıyor, kendi PC oyun mağazası GOG'u da işletiyor.

PC oyuncularıyla ilişkisi birkaç yıllık bir pazarlama anlaşmasından çok daha eskiye dayanıyor. Sony ile yapılan ortaklığın bu ilişkiyi bir kenara bırakacak kadar büyük bir değişikliğe yol açması, şimdilik olası görünmüyor.

The Witcher 4 Ne Zaman Çıkacak?

The Witcher 4'ün 2028 yılında çıkması bekleniyor. Anlaşmanın oyunun tanıtım sürecine ve çıkış planlarına nasıl yansıyacağını henüz bilmiyoruz. CD Projekt finansal raporunda ortaklığın kapsamını açıklamış olsa da sözleşmenin maddeleri ve finansal detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse, Sony'nin The Witcher 4'ü PlayStation'ın ön plana çıkan oyunlarından biri haline getirmesinde oyuncuların pek itirazı olmayacaktır. Yeter ki bu ortaklık PC oyuncularının bekleme süresini uzatan yeni bir GTA 6 hikayesine dönüşmesin. Sonuçta herkesin derdi aynı oyunu aynı dönemde eşit şekilde oynayabilmek.