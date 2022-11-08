Tekrarı Yıllarca Gerçekleşmeyecek Ay Tutulması Bugün Yaşanacak

Bir sonraki tam Ay tutulması Mart 2025'e kadar gerçekleşmeyeceği için kimse bugün gerçekleşecek olan bu hayranlık uyandıran gök olayına tanık olma fırsatını kaçırmak istemez.

Dünya doğrudan Güneş ve Ay arasında hareket ettiğinde tam bir tutulma gerçekleşmekte. Doğrudan Güneş ışığının olmaması en yakın komşumuzun üzerine doğal olarak gölge düşürüyor. Gölge Ay boyunca hareket ettikçe, ışığın tamamen engellendiği bir "umbra" ve ayrıca ışığın kısmen engellendiği "penumbra" olarak bilinen şey meydana geliyor.

Bununla birlikte tutulma, Dünya'nın atmosferinden geçen ışığın kırılmasının neden olduğu durumda Ay'ın yavaş yavaş kırmızımsı bir renkte görünmesi sonucu ortaya çıkıyor.

2025'ten Önceki Son Ay Tutulması Gerçekleşiyor

Amerika, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Doğu Avrupa'da bulunuyorsanız, açık gökyüzü bugün gerçekleşecek tam Ay tutulmasını iyi bir şekilde görmenizi sağlayacak ancak ne yazık ki Batı Avrupa ve Afrika'daki insanlar kaçıracak ama yine de gözlemlemenin yolu var.

Bu nedenle Batı Avrupa ve Afrika'daki herkes, bulutlu hava nedeniyle Ay tutulmasını internetten takip edebilir. Elbette tamamen aynı değil ama en azından bu nadir olaya gerçek zamanlı olarak tanık olmanızı sağlıyor.

Tam Ay tutulmasını olduğu gibi izlemek için yukarıdaki yayını kullanabilirsiniz. Tutulma bugün Türkiye saati ile 12:00'de gerçekleşecek.