Telegram 5 Milyon Euro Para Cezasına Çarptırıldı

Telegram, Almanya'daki iletişim yasalarına uymadığı ve suçların önünü açtığı gerekçesiyle 5 milyon euro para cezasına çarptırıldı. İşte detaylar!

Telegram 5 Milyon Euro Para Cezasına Çarptırıldı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Mesajlaşma servisi Telegram, daha önce uygulamayı "radikalleşmenin aracı" olmakla suçlayan Alman yetkililer tarafından inceleme altına alındı ve şimdi, Associated Press'in (AP) bir raporuna göre ünlü mesajlaşma servisinin sahipleri Alman yasalarını ihlal ettikleri için 5,1 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Bu haber, Telegram'ın şüpheli terör faaliyeti ve çocuk istismarı endişeleriyle ilgili olarak Alman makamlarına kullanıcı verilerini verdiği bildirildikten sonra geldi.

Ocak ayındaki başka bir AP raporuna göre bir Alman güvenlik yetkilisi, en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram'ı "suç işlemek" için kullandığından şüphelenilen kullanıcıları araştırmak için bir ekip oluşturdu.

Telegram 5 Milyon Euro Para Cezasına Çarptırıldı

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Almanya Federal Kriminal Dairesi, uygulamanın koronavirüs pandemisine karşı mücadeleye katkılarından dolayı politikacılara, araştırmacılara ve tıp uzmanlarına saldırmak için kullanılması konusunda da uyardı. AP'nin haberine göre ajansın şefi Holger Muench yaptığı açıklamada, "Özellikle koronavirüs pandemisi insanların Telegram'da radikalleşmesine, başkalarını tehdit etmesine ve hatta cinayet çağrıları yayınlamasına katkıda bulundu." dedi.

Telegram, tüm cihazlarda ve platformlarda çalıştığı için Android telefon kullanıcıları için öne çıkan mesajlaşma uygulamalarından biri hâline geldi. Her mesajlaşma uygulamasının, Almanya'daki platformlarındaki yasa dışı içeriği bildirmenin yasal bir yolu ve düzenlemeleri olması zorunludur ancak Federal Adalet Ofisi, platformun platformdaki yasa dışı içeriği bildirmek için yasal bir yol oluşturmadığını ve iletişim için resmî bir adresi olmadığını belirtti.

Bu, Telegram için büyük bir para cezası olsa da AP raporu, cezaya hâlâ itiraz edebileceklerini gösteriyor.

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