Telegram CEO'su Apple'a Serzenişlerini Dile Getirdi

Telegram'ın CEO ve kurucusu Pavel Durov'un bir Telegram gönderisine göre, yaklaşmakta olan bir Telegram güncellemesi Apple'ın uygulama incelemesinde iki hafta boyunca "açıklama yapılmadan" öylece bırakıldı.

Güncellemenin "insanların kendilerini mesajlaşmada nasıl ifade ettikleri konusunda devrim yapmak üzere" olduğunu ancak Apple'ın iki hafta boyunca onaylamaması nedeniyle bu özelliği insanlara sunmakta rakiplerinden daha geç kaldıklarını iddia ediyor.

Durov, uygulama mağazası iş modellerinin daha geniş bir eleştirisinin parçası olarak açıklanamayan bu tip sorunlardan bahsetti. Telegram'ın, "teknoloji tekelleri tarafından tüm mobil uygulamalara uygulanan", "belirsiz" uygulama inceleme süreci tarafından cesaretinin kırıldığını söylüyor.

Apple ile Telegram Daha Önce de Karşı Karşıya Gelmişti

CEO Pavel Durov konuyla ilgili şu ifadeyi kullandı:

"Dünya'nın en popüler 10 uygulamasından biri olan Telegram böyle bir sorunla karşalıyorsa daha küçük uygulama geliştiricilerinin yaşadığı zorlukları ancak hayal edebilirsiniz."

Yeni güncellemede tam olarak ne olduğu ve devrimin ne şekilde yaşanacağı bilinmez bir gerçek. Bu, Durov'un uygulama inceleme süreçleri için Apple'a ilk kez serzenişi değil. 2018'de Durov, Rusya'nın Telegram'ı yasaklamasının ardından Apple'ın Telegram iOS uygulamasındaki güncellemeleri engellediğini söylemişti. Durov'un konuyla ilgili paylaşım yapmasından bir gün sonra ise Apple güncellemeyi onaylamıştı.

Telegram kısa süre önce kullanıcılara daha büyük yüklemelere, daha hızlı indirmelere, sesten metne aktarmaya, benzersiz emoji tepkilerine ve daha fazlasına erişim sağlayan aylık 94,99 TL'lik Premium aboneliğini kullanıma sunmuştu.