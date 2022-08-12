Telegram CEO'su Apple'a Serzenişlerini Dile Getirdi

Telegram CEO'su Pavel Durov, zamanında devrim yapabilecekleri bir güncellemenin Apple tarafından engellendiğini dile getirdi. İşte detaylar!

Telegram CEO'su Apple'a Selzenişlerini Dile Getirdi
Barış Bulut
Barış Bulut -

Telegram'ın CEO ve kurucusu Pavel Durov'un bir Telegram gönderisine göre, yaklaşmakta olan bir Telegram güncellemesi Apple'ın uygulama incelemesinde iki hafta boyunca "açıklama yapılmadan" öylece bırakıldı.

Güncellemenin "insanların kendilerini mesajlaşmada nasıl ifade ettikleri konusunda devrim yapmak üzere" olduğunu ancak Apple'ın iki hafta boyunca onaylamaması nedeniyle bu özelliği insanlara sunmakta rakiplerinden daha geç kaldıklarını iddia ediyor.

Durov, uygulama mağazası iş modellerinin daha geniş bir eleştirisinin parçası olarak açıklanamayan bu tip sorunlardan bahsetti. Telegram'ın, "teknoloji tekelleri tarafından tüm mobil uygulamalara uygulanan", "belirsiz" uygulama inceleme süreci tarafından cesaretinin kırıldığını söylüyor.

Telegram CEO'su Apple'a Selzenişlerini Dile Getirdi

Apple ile Telegram Daha Önce de Karşı Karşıya Gelmişti

CEO Pavel Durov konuyla ilgili şu ifadeyi kullandı:

"Dünya'nın en popüler 10 uygulamasından biri olan Telegram böyle bir sorunla karşalıyorsa daha küçük uygulama geliştiricilerinin yaşadığı zorlukları ancak hayal edebilirsiniz."

Yeni güncellemede tam olarak ne olduğu ve devrimin ne şekilde yaşanacağı bilinmez bir gerçek. Bu, Durov'un uygulama inceleme süreçleri için Apple'a ilk kez serzenişi değil. 2018'de Durov, Rusya'nın Telegram'ı yasaklamasının ardından Apple'ın Telegram iOS uygulamasındaki güncellemeleri engellediğini söylemişti. Durov'un konuyla ilgili paylaşım yapmasından bir gün sonra ise Apple güncellemeyi onaylamıştı.

Telegram kısa süre önce kullanıcılara daha büyük yüklemelere, daha hızlı indirmelere, sesten metne aktarmaya, benzersiz emoji tepkilerine ve daha fazlasına erişim sağlayan aylık 94,99 TL'lik Premium aboneliğini kullanıma sunmuştu.

Telegram Premium Duyuruldu: İşte Avantajları ve Türkiye Fiyatı
İNTERNET

Telegram Premium Duyuruldu: İşte Avantajları ve Türkiye Fiyatı

Telegram, 2022'de dünya çapında en çok indirilen uygulamalardan biri oldu ve şu anda 700 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER