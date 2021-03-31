Tencent'ten Dünyanın En Büyük Oyun Hilesi Çetesine Operasyon

Dünyanın en büyük hile çetesine operasyon düzenlendi. Çin polisi ve oyun devi Tencent arasındaki ortak çalışma, polisin şimdiye kadarki en büyük hile operasyonu olduğunu söylediği çetenin suçlarını gözler önüne serdi.

Tencent, dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen bir oyun hile çetesini yakalamnak için Çin polisiyle iş birliği yaptı.

Dünyanın en büyük hile çetesi milyoner hayatı yaşıyor

BBC'ye göre bu operasyon, Overwatch ve Call of Duty Mobile gibi çeşitli oyunlara hile yapan bir çeteye odaklandı. Çinli oyun çetesinin, dünya çapındaki kullanıcılardan hilelere erişim için bir abonelik ücreti talep ettiği belirtildi. Hile fiyatları günlük 10 dolar ile ayda 200 dolar arasında değişiyordu.

Çin polisi tarafından yapılan açıklama doğrultusunda çetenin 76 milyon dolar gelir elde ettiğine inanılıyor. Çin'in Kushan bölgesinde gerçekleştirilen "Chicken Drumstick" (Tavuk Baget) isimli tutuklama operasyonu kapsamında lüks arabalar da dahil olmak üzere 46 milyon dolarlık mal varlığına el koyuldu.

Çinli polisler ve Tencent'ten yetkililerin ortak yürüttüğü çalışma dahilinde 17 hile imha edildi ve çetenin liderlerinden biri de dahil olmak üzere farklı noktalardaki on kişi tutuklandı. Weibo'da hazırlanan rapora göre çetenin yöneticisi ise Ocak ayı ortasında Hunan eyaletinin başkenti Changsha'da tutuklanmıştı.

Bu operasyonda Tencent'in rolünün tam olarak ne olduğu belli değil. Ancak Weibo gönderisinde, şirketin siber suçları önlemeyi amaçlayan "Guardian Plan" projesi dahilinde böyle bir operasyona dahil olduğu ifade edildi. Ayrıca operasyona katılan Tencent görevlilerin basın toplantısında polislere teşekkür edildiğinden bahsedildi.

Oyunlarda hile yapılması, oyun tarihinin kendisi kadar eski. Ancak hile yapmka, özellikle çevrim içi oyunları mahvediyor ve Tencent gibi büyük şirketler de bunun farkında. Son operasyon, Çinli şirketin ve diğer oyun yapımcılarının sorunu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

Operasyon aynı zamanda bu hile işlemlerinin ne kadar kazançlı hale geldiğini gösteriyor. Oyun kodundaki hataları açığa çıkaran hackerların günümüzde büyük bir suç örgütü haline geldiğini söylersek yanlış olmayacaktır.

Peki ya siz Çin'de yürütülen bu devasa operasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun hileleri satan bir çetenin çökertilmesi oyun dünyasında nasıl bir yankı uyandırır? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı ihmal etmeyin.