Call of Duty Yayıncıları, Hile Yaparken CoD'un Mara'sına Yakalandı

Call of Duty yayıncıları, hile yaparken Warzone ve Modern Warfare'dan tanıdığımız Mara karakterinin canlandırıcısı Alex Zedra'nın radarına yakalandı.

CoD: Modern Warfare ve CoD: Warzone'dan tanıdığımız Mara karakterini canlandıran Zedra, Twitter'da yapmış olduğu paylaşımın ardından Twitch'teki iki yayıncının da yasaklanmasını sağladı.

Call of Duty Yayıncılarının Kullandığı Hile Pahalıya Patladı

İki CoD yayıncısı, oyun sırasında hile yaparken Mara'nın canlandırıcısı Alex Zedra'nın radarına girdi. Yayıncıların hile yaptığına dair tweetler paylaşan Zedra, Twitch'i de etiketledi ve yayıncılarla ilgili gerekli olanın yapılmasını istediğini söyledi.

PC Gamer'daki habere göre iki yayıncının Zedra tarafından bildirilmesi üzerine Twitch kanallarından biri kapatılırken diğerinin de yayın tekrarı videoları Twitch'ten kaldırılmıştı. Warzone yayıncısı Sarah Belles'in (Icy Vixen) kanalı, Zedra'nın paylaşmış olduğu tweet sonrasında askıya alındı.

Alex Zedra'nın paylaştığı tweette yer alan video, yayıncının takım arkadaşlarından düşmanın orada olduğunu gösteren hiçbir işaret almamasına rağmen karşı takımdaki düşmanın orada olduğunu bildiğini gösteriyordu.

After I called her boyfriend out as well for hacking. BeardedBanger pic.twitter.com/f9HPghS9qJ — A L E X ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 💕 (@Alex_zedra) March 12, 2021

Belles, yayın hayatına sadece 11 gün önce başlamasına rağmen 40.000 takipçisi olduğunu iddia eden BeardedBanger ile yayın yapıyordu. Zedra, Twitter üzerinde paylaştığı videoda Belles'in hile yaptığını ileri sürerken BeardedBanger'ın videolarını mercek altına alması da çok uzun sürmedi. Zedra, ikiliyi oyun içinde hem aim bot hem de wall hack kullanmakla suçladı. Her iki yayıncı da bu iddiaları yalanlamış olsa da Icy Vixen da BeardedBanger da Twitch'ten yasaklandı.

BeardedBanger'ın kanaldaki videolarının tümü, Twitch'ten yasaklanmasından hemen önce kaldırılmıştı. Bu videolara şu an Twitch üzerinden erişmek mümkün olmasa da BadBoy Beaman'ın BeardedBanger'ın videolarını analiz ettiği video şu an YouTube'da izlenebiliyor. Beaman'ın paylaştığı videolarda yayıncının oyun anındaki hareketlerini izleyebilir ve onun yorumlarını dinleyebilirsiniz.

Beaman, kanalı askıya alınmadan önce Belles'in videolarını gösteren bir video daha yükledi. Bu videoda da BeardedBanger'ın oyun içi hareketlerine benzer hareketler yer alıyordu.

Yayıncılar hakkında yorumlarını belirten CoD oyuncuları, Twitch yayıncısı çiftin ya hile yaptığını ya da ikilinin mümkün olan en kısa süre içerisinde profesyonel e-spor takımlarına katılmaları gerektiğini düşünüyor. Peki, siz bu yayıncılarla ilgili neler düşünüyorsunuz?