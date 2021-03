Call of Duty Yayıncıları, Hile Yaparken CoD'un Mara'sına Yakalandı

Call of Duty yayıncıları, hile yaparken Warzone ve Modern Warfare'dan tanıdığımız Mara karakterinin canlandırıcısı Alex Zedra'nın radarına yakalandı.

CoD: Modern Warfare ve CoD: Warzone'dan tanıdığımız Mara karakterini canlandıran Zedra, Twitter'da yapmış olduğu paylaşımın ardından Twitch'teki iki yayıncının da yasaklanmasını sağladı.

İki CoD yayıncısı, oyun sırasında hile yaparken Mara'nın canlandırıcısı Alex Zedra'nın radarına girdi. Yayıncıların hile yaptığına dair tweetler paylaşan Zedra, Twitch'i de etiketledi ve yayıncılarla ilgili gerekli olanın yapılmasını istediğini söyledi.

PC Gamer'daki habere göre iki yayıncının Zedra tarafından bildirilmesi üzerine Twitch kanallarından biri kapatılırken diğerinin de yayın tekrarı videoları Twitch'ten kaldırılmıştı. Warzone yayıncısı Sarah Belles'in (Icy Vixen) kanalı, Zedra'nın paylaşmış olduğu tweet sonrasında askıya alındı.

Alex Zedra'nın paylaştığı tweette yer alan video, yayıncının takım arkadaşlarından düşmanın orada olduğunu gösteren hiçbir işaret almamasına rağmen karşı takımdaki düşmanın orada olduğunu bildiğini gösteriyordu.

After I called her boyfriend out as well for hacking. BeardedBanger pic.twitter.com/f9HPghS9qJ