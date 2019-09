Terminator: Resistance Duyuruldu, İşte İlk Detaylar

Uzun zamandır yeni bir Terminator oyunu göremiyoruz. Her ne kadar Gears 5 ve Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyunlarında Terminator odaklı içerikler planlanmış olsa da 2009 yılında çıkan Terminator Salvation sonrası büyük çaplı bir oyun ile karşılaşmamıştık. On yıl sonra, Reef Entertainment ve Teyon yeni bir Terminator oyununun duyurusunu yaptılar. PlayStation 4, PC (Steam) ve Xbox One için Terminator: Resistance geliyor.

15 Kasım 2019 tarihinde Avustralya ve Avrupa bölgesinde çıkışını gerçekleştirecek olan oyun, 3 Aralık 2019 tarihinde de Kuzey Amerika bölgesindeki oyuncularla buluşacak. Terminator: Resistance, Terminator 2: Judgement Day filminin otuz yıl sonrasındaki bir zamanın Los Angeles şehrinde; The Terminator ve Terminator 2: Judgement Day filmlerinde anlık olarak gösterilen Future War sırasında geçecek. Bizlere orijinal bir senaryonun sunulacağı oyunda, Resistance Pacific Division askeri Jacob Rivers rolünde olacağız. Er rütbeli olsa da Skynet'ten gelen son tehdit kendisini hedef alacak ve ortadan kaldırmaya çalışacak.

Birinci kişi bakış açısından oynanan Terminator: Resistance oyununda T-800 de dahil olmak üzere filmlerde gördüğümüz simgesel düşmanlarla savaşacağız. Bununla birlikte bölüğümüzde yükselebileceğimiz ana görevler ve arkadaşlarımıza yardımda bulunabileceğimiz yan görevler olacak. Senaryo boyunca bulacağımız işe yarar şeylerle takas ve üretim yapabilmek mümkün olacak.

Bölüğümüz haricinde oyunda her bir bireyin kişisel sebepleri ve fon hikayeleri afetzedeler de olacak. Yapacağımız eylemler de bu bireylerin kaderlerini belirleyecek, nihai olarak da oyunun finali değişebilecek.

Terminator: Resistance için yayınlanan ilk ekran görüntülerine ve duyuru fragmanına aşağıdan bakabilirsiniz.