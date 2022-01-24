Tesla Otomobiller Türkiye’ye Geliyor: Tarih Verildi!

Tesla otomobiller Türkiye’de resmi olarak satışa sunulacak. Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi ayrıca servis, bakım, yol yardımı gibi hizmet ağı ve ekipler oluşturacak. Şirket, şarj istasyonlarının hangi illerde yer alacağını da açıkladı.

Tesla Otomobiller Türkiye’de Ne Zaman Satılacak?

Hürriyet’ten Eyüp Serbest’in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi, Türkiye’de hizmet vermeye hazırlanıyor. Popüler üreticinin Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları isimli şirketin CEO’su Kemal Geçer oldu.

Dünya genelinde çok büyük bir başarı elde eden Tesla, Türkiye’de Model X, Model Y, Model 3 ve Model S adlı modelleri bu yıl içerisinde satışa sunacak. Aktarılan bilgilere göre şirket, kısa süre içerisinde Türkiye’de bir lansman gerçekleştirecek ve modellerin fiyat etiketlerini açıklayacak.

Tüm otomobillerin satışa sunulacak olmasının yanı sıra servis, yol yardımı ve bakım gibi hizmet ağı ve ekipler oluşturulacak. Tesla, resmi internet sitesi üzerinden şarj istasyonlarının hangi illerde konumlandırılacağını da açıkladı.

Ürettiği elektrikli araçlar ile oldukça büyük bir başarı elde eden üreticinin şarj istasyonu kuracağı iller arasında İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Antalya, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir, Konya ve Aydın olmak üzere toplamda 10 şehir bulunuyor. İllerin yanında istasyonların adresi henüz mevcut değil.

Şarj istasyonları ana yollar veya alışveriş merkezleri gibi herkesin kolay ve pratik bir şekilde ulaşabileceği noktalarda yer alacak. Tesla’nın Türkiye’deki şarj istasyonu sayısını arttırıp arttırmayacağı henüz bilinmiyor.

Paylaşılan bilgilere göre ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, ilk etapta İstanbul’da, daha sonra diğer illerde satış ofisleri ve mağaza zincirleri kurulacak. Yönetim, mağaza, servis ve bakım gibi alanlarda kurulacak hizmet ağı ile binlerce kişiye iş imkânı sağlanacak. İş ilanlarının birkaç gün içerisinde Tesla’nın resmi web sitesi üzerinden yayımlanacağı ileri sürüldü.

Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer Kimdir?

Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer, 1984 yılında Almanya’da doğdu. İş hayatına ilk olarak Vodafone’da başlayan Geçer, 2013 yılında Düsseldorf’te HEINE Medizin GmbH’da genel müdür oldu. 2015 yılında Lufthansa Havayolları’nda çalışmaya başlayan Geçer, 1 Ekim 2016 tarihinde Lufthansa Türkiye’de genel müdür olarak görev aldı.

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