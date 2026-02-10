Musk Açıkladı: Sevilen Tesla Modeli Seri Üretime Geçiyor!

Elektrikli otomobil pazarında büyük ses getiren Tesla, ağır nakliyat konusundaki iddiasına korumakta kararlı. Bu noktada geçtiğimiz yıllarda tanıtılan ve merakla seri üretime geçmesi beklenen Tesla Semi modeli için seri üretim duyurusu sonunda yapıldı. Peki Tesla Semi teknik özellikleri neler? Tesla Semi kamyonlarını aktif olarak hangi firmalar kullanıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Semi Seri Üretime Giriyor: Elektrikli Kamyonlar Artık Sahada!

Tesla CEO’su Elon Musk yaptığı kısa açıklamayla Tesla Semi’nin seri üretime geçeceğini doğruladı. Henüz üretim takvimi ve teslimat adetleri paylaşılmasa da bu açıklama bugüne kadar sınırlı filo testleriyle kullanılan Semi’nin artık daha geniş çaplı ticari kullanıma hazırlandığını ortaya koyuyor. Tesla Semi 2023 yılından bu yana gerçek yol ve nakliyat (ağır yük, kuru ve ıslak yük, gıda yükü vb.) koşullarında test ediliyor.

Bu süreçte en dikkat çeken iş ortaklarından biri ise PepsiCo oldu. PepsiCo, Kaliforniya’daki dağıtım operasyonlarında Tesla Semi’yi aktif olarak kullanmaya başladı ve 2024 yılında filosuna 50 adet daha Tesla Semi ekleyeceğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte şirketin elektrikli kamyon filosu kısa sürede üç kattan fazla büyümüş oldu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri gibi uzun mesafelerde karayolu taşımacılığı kullanılan bölgelerdeki firmaların Semi'ye bu denli rağbet göstermesi elektrikli taşımacılığı daha da öne çıkarıyor.

Ayrıca Aralık 2025’te DHL Supply Chain Kuzey Amerika filosuna ilk tamamen elektrikli Tesla Semi’yi ekledi. Temmuz 2025’te ise ArcBest, ABD’nin batısındaki şehirler arası yük taşımacılığı güzergahlarında üç haftalık bir test gerçekleştirdi ve bu süre zarfında 7 bin 200 km’den fazla yol kat edildi. Tesla Semi teknik özellikleri listesi ise şu şekilde:

Uzunluk : 7620 mm

: 7620 mm Genişlik : 2590 mm

: 2590 mm Yükseklik : 4000 mm

: 4000 mm Dingil Mesafesi : 4000 mm

: 4000 mm Azami Yüklü Ağırlık (GVWR) : 36 Ton

: 36 Ton Motor Yapısı : 4 adet elektrik motoru (AWD)

: 4 adet elektrik motoru (AWD) Maksimum Güç : Resmi olarak açıklanmadı

: Resmi olarak açıklanmadı 0 – 100 km/s : 20 sn (36 ton yükle), 5 sn (boş)

– : 20 sn (36 ton yükle), 5 sn (boş) Maksimum Hız : 105 km/s (elektronik sınırlı)

: 105 km/s (elektronik sınırlı) Batarya Tipi : Lityum-iyon

: Lityum-iyon Batarya Kapasitesi : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Menzil : 800 km (uzun menzil) – 480 km (standart menzil)

: 800 km (uzun menzil) – 480 km (standart menzil) Şarj Gücü : 750 kW DC (Megacharger)

: 750 kW DC (Megacharger) Şarj Süresi: 30 dakikada 400 km menzil

Peki siz Tesla Semi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...