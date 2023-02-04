App Store'da Tespit Edilen Bu İki Uygulama Cüzdanınızı Boşaltabilir!

Son dönemde artan kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar hem Google Play'de hem de App Store'da fazlasıyla yer edinmeye başladı. Araştırmacılar sahte ticaret uygulaması olan bu iki yeni uygulamanın kullanıcıların cüzdanlarını tehdit ettiği konusunda uyarıyor.

Apple'ın mağazasında bir uygulama yayınlamak elbette Google'ın mağazasına kıyasla çok daha zor. Öyle ki fazlasıyla katı bir güvenlik prosedürü uygulayan Apple, dışarıdan uygulama yüklemeye de izin vermiyor. Buna rağmen iki adet yeni kötü amaçlı uygulama bir şekilde mağazada yer edinmeyi başardı ve bu uygulamalar çok geçmeden mağazadan kaldırılsa da hâlâ yüklü olan kullanıcılar için tehdit teşkil ediyor.

Dolandırıcılar Kurbanları Ağına Nasıl Düşürüyor?

Sophos'un siber güvenlik araştırmacıları, CryptoRom dolandırıcılığı adı verilen bu iki uygulama hakkında daha fazla detay paylaştı. Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden zengin ve güzel bir kadın profili oluşturuyor ve potansiyel olarak belirledikleri kurbanlara ulaşarak ticaret için bu uygulamaları indirttiriyor.

Yatırım yaptığını zanneden kurbanlar uygulamaya tüm paralarını ve paraları yükledikleri kart bilgilerini kaptırıyor. Bahsi geçen iki uygulamanın adı Ace Pro ve MBM_BitScan olarak belirtilirken, bu olayda asıl dikkat çeken nokta Apple'ın katı güvenlik prosedürlerini nasıl aşıp App Store'da yer alabildikleri.

Şimdilik Apple konuyu araştırıyor ancak bahsi geçen iki uygulamayı telefonunuza yüklediyseniz derhâl silmeniz öneriliyor.