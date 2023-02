Karar Belli Oldu: TikTok Tüm Uygulama Mağazalarından Kaldırılabilir!

Senatör Michael Bennet, Perşembe günü şirketlerin genel müdürleri Tim Cook ve Sundar Pichai'ye gönderdiği bir mektupla Apple ve Google'dan TikTok'u uygulama mağazalarından "derhâl" kaldırmalarını talep etti.

Bennet'in uygulamanın indirilmesini kısıtlama çabası, TikTok'un yasaklanmasına yönelik bir dizi kongre eyleminin sadece sonuncusu. Ocak ayından bu yana Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, ABD ulusal güvenliğine yönelik olası riskleri gerekçe göstererek, meslektaşlarına ve Biden yönetimi yetkililerine, uygulamaya hızlı bir şekilde daha katı veri toplama kısıtlamaları ya da ülke çapında bir yasak getirmeleri çağrısında bulundular.

Senatör Bennet bugün Apple ve Google genel müdürlüklerine şu ifadeleri içeren bir mektup gönderdi:

"TikTok'un geniş etkisi ve agresif veri toplaması, ana şirketinin Çin yasaları kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle ABD ulusal güvenliği için özel bir tehdit oluşturuyor. Bu ciddi ve artan endişeler göz önüne alındığında, TikTok'u ilgili uygulama mağazalarınızdan derhal kaldırmanızı rica ediyorum."

TikTok'un Hükûmetlerle Geçmişi

TikTok, üç yılı aşkın bir süredir, uygulamasını ABD'de işletmeye devam etmek için başta Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) olmak üzere federal hükümetle müzakerelerde sıkışıp kalmıştı. Trump yönetiminden bu yana TikTok, uygulamanın ABD kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceğinden korkan milletvekillerinin artan incelemeleriyle ve baskısıyla karşı karşıya kaldı.

TikTok CEO'su Shou Zi Chew, geçen yılki New York Times DealBook zirvesinde halka açık bir röportajda, şirketin tüm verileri Virginia ve Singapur'dan TikTok US Data Security Inc. olarak bilinen yeni bir yan kuruluş tarafından denetlenen ABD merkezli Oracle sunucularına taşıma planı olan "Project Texas"ı anlatmıştı. Bu girişimlere rağmen uygulamanın yasaklanmasına yönelik baskılar, ByteDance çalışanlarının son birkaç yıl içinde ABD'li kullanıcıların verilerine defalarca eriştiğinin ortaya çıkmasının ardından daha da arttı.

TikTok, Google ve Apple Mağazalarından Kaldırılıyor mu?

TikTok'un geleceği hâlâ bilinmezken, yetkililer kendi çözümlerini aramaya başladılar. Bu haftanın başlarında Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi, Chew'in Mart ayında ABD kullanıcı güvenliği ve emniyetine odaklanan bir oturumda yer alacağını duyurmuştu.

Buradaki en dikkat çeken nokta, senatörden gelen mektupu reddetmesi durumunda Google'ın aksine Apple'ın hem ABD hem de Çin ile ilişkileri konusunda kaybedeceği çok şey var. Cook'un Apple'daki başarısının büyük bir kısmı, Çin hükümeti ve üreticileriyle iş ilişkilerini sürdürme becerisine dayalı bu nedenle şirket gelecekte ürünlerini bazı büyük pazarlara sokamama endişesiyle de karşı karşıya.