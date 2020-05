The Elder Scrolls 6 Detayları için Yıllarca Beklememiz Gerekecek

Eğer The Elder Scrolls VI detayları için bekleyişteyseniz, oldukça uzun bir süreliğine unutmanızda fayda var. Çünkü, öncelik Starfield oyununa verilmiş.

Bethesda Softworks, The Elder Scrolls serisinin yeni oyununu E3 2018 fuarı sırasında duyurmuştu. Hatta o fuarda Starfield adıyla bir başka oyunun daha duyurusunu yapmıştı. Bu iki oyunun duyurularının üzerinden iki yıl gibi oldukça uzun bir zaman geçti ve halen ne The Elder Scrolls VI ne de Starfield hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Görünüşe göre uzun bir süre bir şey öğrenemeyeceğiz.

Twitter üzerinden bir kullanıcı, Bethesda Softworks Küresel Pazarlama ve İletişimler Başkan Yardımcısı Pete Hines'a The Elder Scrolls VI hakkındaki ilk detayları ne zaman duyacağımız yönünde bir soru sordu. Bu soruyu es geçmeyen Hines, "Hakkında hiçbir şey bilmediğiniz Starfield sonrasında. Yani detaylar için yıllar sonra değil de şimdi geliyorsanız, beklentilerinizi karşılamada başarılı olamayacağım." cevabını verdi.

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations.