The Elder Scrolls 6 Detayları için Yıllarca Beklememiz Gerekecek

Eğer The Elder Scrolls VI detayları için bekleyişteyseniz, oldukça uzun bir süreliğine unutmanızda fayda var. Çünkü, öncelik Starfield oyununa verilmiş.

Bethesda Softworks, The Elder Scrolls serisinin yeni oyununu E3 2018 fuarı sırasında duyurmuştu. Hatta o fuarda Starfield adıyla bir başka oyunun daha duyurusunu yapmıştı. Bu iki oyunun duyurularının üzerinden iki yıl gibi oldukça uzun bir zaman geçti ve halen ne The Elder Scrolls VI ne de Starfield hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Görünüşe göre uzun bir süre bir şey öğrenemeyeceğiz.

Yeni The Elder Scrolls 6 Detayları Yakın Bir Zamanda Gelmeyecek

Twitter üzerinden bir kullanıcı, Bethesda Softworks Küresel Pazarlama ve İletişimler Başkan Yardımcısı Pete Hines'a The Elder Scrolls VI hakkındaki ilk detayları ne zaman duyacağımız yönünde bir soru sordu. Bu soruyu es geçmeyen Hines, "Hakkında hiçbir şey bilmediğiniz Starfield sonrasında. Yani detaylar için yıllar sonra değil de şimdi geliyorsanız, beklentilerinizi karşılamada başarılı olamayacağım." cevabını verdi.

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations. — Pete Hines (@DCDeacon) May 10, 2020

Buradan anlayacağımız üzere, Starfield nihai sürüme ulaşana kadar The Elder Scrolls VI oyununu unutmak en iyisi olacak. Kaldı ki her ikisinin de yeni nesil için geliştirilmekte olduklarını hesaba katacak olursak, The Elder Scrolls VI'yı üç veya dört sene içinde oynama şerefine nail olmanın oldukça iyimser bir tahmin olacak.

Starfield, birinci kişi bakış açısından oynanan uzay temalı tek oyunculu rol yapma oyunu olarak duyurulmuştu. Geliştirilme aşamasının ne durumda olduğuna dair hiçbir detay verilmiş değil ama Amerika menşeli yayıncı, uzay temalı bir dünyada oyunculara tamamıyla yeni bir deneyim sunacağını söylemişti.

Son olarak, diğer yayıncıların aksine Bethesda bu Yaz mevsiminde dijital de olsa herhangi bir sunum gerçekleştirmeyecek ama planlar doğrultusunda önümüzdeki aylarda geliştirilme aşamasındaki oyunlarıyla ilgili merak edilen detaylar paylaşılacak. Bu oyunların arasında bir ihtimal Starfield da bulunacak olabilir.