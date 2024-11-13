Resmi Açıklama Geldi: Elon Musk, ABD'yi Trump ile Birlikte Yönetecek

2016-2020 arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump, "işsiz" geçirdiği dört yılın ardından yeniden seçimleri kazandı. Ancak bu zafer sadece kendisine değil bu sürece büyük katkılar sağlayan destekçilerine de ait. Örneğin Elon Musk, kampanya sürecinde milyarlarca dolar harcadı ve sosyal medyadaki tüm gücünü Trump'ın seçilmesi için kullandı. Görünüşe göre ünlü milyarder karşılığını Trump hükümetine bakan olarak aldı. İşte detaylar!

Elon Musk, ABD'nin Hükümet Verimliliği Bakanı Oldu

Donald Trump, seçimleri kazanmasının ardından yeni kabinesi için çalışmalara başladı. Yakın çevresini ve destekçilerini önemli pozisyonlara getiren Trump, seçimi kazanmasını sağlayan Elon Musk için Hükümet Verimliliği Bakanlığı adında yeni bir bakanlık kurdu ve onu Hükümet Verimliliği Bakanı olarak atadı.

Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın federal harcamaların azaltılması ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması için kurulduğu açıklandı. Trump, Musk’ın liderliğindeki yeni bakanlığı "zamanımızın Manhattan Projesi" olarak nitelendirerek, projenin hükümet israfını bitirmede çığır açacağını belirtti.

Musk ise bu atama sonrası yaptığı açıklamada, "Bu plan, sistemde köklü değişikliklere yol açacak ve hükümet israfıyla mücadele eden herkes için bir uyarı niteliğinde olacak" dedi. Ancak, Musk'ın atanmasıyla ilgili belirsizlikler de bulunuyor. ABD Senatosu, bu atamayı onaylamak için Musk’ın ticari çıkarlarını inceleyecek.

Özellikle SpaceX ve Tesla gibi şirketlerinin, hükümet düzenlemeleri ve denetimlerinden etkilenmesi nedeniyle çıkar çatışması ihtimali tartışılıyor. Ancak Elon Musk ve Donald Trump ikilisinin bu engelleri aşarak ABD Senatosu'nu ikna etmesi bekleniyor.

Trump’ın diğer atamaları arasında, Fox News sunucusu Pete Hegseth’in Savunma Bakanı olarak seçilmesi dikkat çekti. Trump, Hegseth için “Amerika’nın düşmanları için açık bir uyarı” ifadesini kullanarak, atamanın ABD’nin savunma gücünü yeniden yapılandırmaya yönelik bir adım olduğunu söyledi.