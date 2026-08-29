The Witcher 3 Remastered'ın Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Hatırlayacak olursanız The Witcher 3: Wild Hunt için kısa bir önce remaster duyurusu yapıldı. Oyuna zaten sahip olanların tamamen bedava erişebileceği bu yeniden ele alınmış versiyonun şimdi de sistem gereksinimleri belli oldu. CD Projekt Red'in paylaştığı gereksinimlere bakılacak olursa çok güçlü bir donanım gerektirmeyecek.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered için iki farklı sistem gereksinimi paylaşıldı. Bunlardan biri minimum, diğeri ise önerilen gereksinimleri içeriyor. Eğer amacınız sahip olduğunuz sistemin oyunu çalıştırıp çalıştıramayacağını öğrenmek ise minimum, oyunu akıcı şekilde oynayıp oynayamayacağını merak ediyorsanız da önerilen gereksinimleri incelemeniz gerekiyor.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered'ın Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) Ekran kartı: AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB, NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB veya Intel Arc A580

AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB, NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB veya Intel Arc A580 İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 ya da Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 ya da Intel Core i5-8400 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 70 GB SSD

Minimum sistem gereksinimleri, oyunu çalıştırmak için en az hangi seviyede donanıma sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor. Bu yeni sürüm için Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600 yeterli görünüyor. Bu işlemciler yeni nesil olmasa da The Witcher'ün yeniden ele alınmış versiyonunu açmak için hâlâ yeterli seviyede.

Ekran kartı olarak AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB ve Intel Arc A580 gibi seviyede modeller isteniyor. 12 GB RAM gereksinimine sahip olan bu sürümü yükleyebilmek içinse 70 GB SSD depolama alanına sahip olmak şart. Buradaki SSD şartının altını çizmek gerek. Yükleme süresinin çok uzun olmaması açısından kritik.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, Intel Arc B580 veya AMD Radeon RX 6600 XT

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, Intel Arc B580 veya AMD Radeon RX 6600 XT İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 70 GB SSD

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered'ın önerilen sistem gereksinimleir, oyunu akıcı şekilde oynamak için nasıl donanıma sahip olunması gerektiğini ifade ediyor. İşlemci tarafında Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X gibi modeller bekleniyor. Ekran kartı olarak da GeForce RTX 2060, Intel Arc B580 ve Radeon RX 6600 XT gibi daha güçlü seçenekler öneriliyor.

16 GB zaten artık oyuncular arasında iyice yaygınlaşarak standart hâle geldi. Oyun oynarken arka planda web tarayıcısı üzerinden şarkı ya da podcast gibi içerikleri açık tutuyorsanız 12 GB yerine 16 GB RAM kesinlikle daha mantıklı olacaktır.

Songs of the Past DLC'si, Remastered ile mi Çıkacak?

Bilindiği üzere CD Projekt Red'in şu an yolda olan DLC'si var. The Witcher 3: Wild Hunt için geliştirilen Songs of the Past adlı bu DLC, remaster sürümü ile birlikte çıkmayacak. Yeniden ele alınan versiyon, 29 Eylül 2026 tarihinde yayınlanırken Songs of the Past DLC'si ise 2027 yılında piyasaya sürülecek.

Yeni DLC, The Witcher 3 ile The Witcher 4 arasında bir köprü görevi üstlenecek. Yani önümüzde iki yenilik var. Remastered, oyunu teknik ve oynanış açısından yenilerken Songs of the Past ise yepyeni bir hikâye içeriği sağlayacak. Önce yenilenmiş The Witcher 3, ardından da yeni bir hikâye ile karşı karşıya olacağız.

Editörün Yorumu

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered'ın sistem gereksinimlerine baktığımda ilk dikkatimi çeken nokta, çok üst düzey bir işlemci ya da ekran kartı istememesi. Bu özellikle bilgisayarını birkaç yıl önce toplamış olup oyunu yenilenmiş şekilde oynamaya devam etmek isteyenlerin sistemlerini yeniden gözden geçirmesine gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

Tabii, minimum sistem gereksinimlerine tamamen bağlı kalmamakta fayda var. Bir oyunun çalışması ile iyi çalışması aynı anlama gelmiyor. Yani bilgisayarınız bu gereksinimleri karşılıyor diye yüksek grafik ayarları ile oynayamazsınız. Oyundaki performans hangi ayarlarda oynadığınıza bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Ayrıca grafik konusunda sunulan yeni seçenekler de performansı ciddi şekilde etkileyecektir.