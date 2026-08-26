PlayStation Plus'a 4.257 TL'lik 3 Oyun Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

PlayStation Plus aboneleri, kütüphanede yer alan oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor. Kütüphaneye düzenli olarak her ay çeşitli oyunlar ekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre önümüzdeki ayın ilk haftasında PlayStation Plus abonelerine üç oyun ücretsiz olarak sunulacak. Bunlar arasında çok sevilen bir keskin nişancı oyunu da bulunuyor.

PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?

Sniper Elite: Resistance

Chained Echoes

Wobbly Life

PlayStation Plus'a 1 Eylül 2026 tarihinde üç oyunun geleceği iddia edildi. Bunlar arasında Sniper Elite: Resistance, Chained Echoes ve Wobbly Life bulunuyor. PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren bu oyunları herhangi bir ekstra ücret ödemeden indirip oynayabilecek.

Wobbly Life Nasıl Bir Oyun?

Wobbly Life, macera ve açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Fizik tabanlı bir oynanışa sahip olan yapımda iş bulup para kazanmaya çalışıyoruz. Bunun için itfaiyecilik, taksicilik ve madencilik dahil olmak üzere çeşitli meslekleri yapabiliyoruz. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op modu da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor.

Sniper Elite: Resistance Nasıl Bir Oyun?

Sniper Elite: Resistance, en iyi sniper oyunları arasında yer alıyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda serinin önceki oyunlarından tanıdığımız Harry Hawker isimli bir ajanı kontrol ediyoruz. Rüzgâr yönü ve kalp atış hızı gibi faktörleri hesaba katarak hedefleri yüzlerce metre öteden etkisiz hâle getirebiliyoruz.

Haritalarda yer alan bazı noktalarda silahları özelleştirebiliyoruz. Rebellion tarafından geliştirilen oyun 2025 yılının Ocak aıynda piyasaya sürüldü. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op modu da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Bu arada oyun 70 Metacritic puanına sahip.

Chained Echoes Nasıl Bir Oyun?

Chained Echoes, JRPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Sıra tabanlı bir oynanışa sahip olan yapımda her savaştan sonra karakterimizin özellikleri otomatik olarak yenileniyor. Bu sayede her karşılaşmaya tam güçle başlıyor ve en güçlü yeteneklerimizi rahatça kullanabiliyoruz.

Piksel grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplayan oyunda 2022 yılının Aralık ayında satışa sunuldu. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. 91 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'ın kütüphanesine eklenecek oyunları daha önce oynama fırsatı bulmuştum ve çok beğenmiştim. Özellikle Sniper Elite: Resistance, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Wobbly Life ise arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli bir oynanış elde ediliyor. Bu arada piksel grafiklere sahip JRPG oyunu Chained Echoes, duygusal müzikleri ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor.