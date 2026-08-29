Farklı Sonlara Sahip Uzay Oyunu Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, kısa bir süre önce çiftlik ve uzay simülasyonunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Ardından da haftaya hangi oyunu ücretsiz olarak vereceğini açıkladı. Şirketin bir sonraki hafta vereceği oyun özellikle keşif ve macera türünü sevenlere hitap edecek. Bu hafta hiçbir ücret ödemeden alabileceğiniz Breathedge gibi söz konusu yapım da uzay temasına sahip.

Epic Games Hangi Oyunu Bedava Sunacak?

Epic Games, Alone With You'yu ücretsiz olarak verecek. Oyun, 3 Eylül 2026 tarihinde oyuncuların erişime açılacak. Onu almak içinse 10 Eylül 2026 saat 18.00'e kadar vaktiniz olacak. Bu arada oyun ilk kez bu kampanya ile mağazaya eklenecek. O yüzden orijinal fiyatının yani fırsat sona erdikten sonra ne kadara satılacağı şimdilik belli değil fakat rakip platform Steam'de şu an fiyatı 9.99 dolar (482 TL).

Alone With You Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında konumlanan Alone With You, çökme eşiğindeki uzay kolonisinde geçiyor. Bilim kurgu ağırlıklı bu yapımda kolonide hayatta kalan son kişiyi yönetiyoruz. Gezegen tamamen yok olmaya doğru yaklaşıyor. Her şey sona ermeden önce buradan kaçmamız gerekiyor.

Yanımızdaki tarayıcı ile çevreyi inceliyor, ipuçları topluyor, bulmacaları çözüyor ve kolonide yaşayan 20'den fazla kişinin başına ne geldiğini öğreniyoruz. Oyunda ilerledikçe yok olan kişilerin hayatlarının nasıl kesiştiği de açıklığa kavuşuyor. Gündüzleri koloninin farklı bölümlerini keşfetmekle meşgul oluyorsunuz.

Keşif alanları araştırma laboratuvarları, eski çalışmalarınıza ait sessiz kabinler, tarım alanları ve dahasını içeriyor. Size bu keşifte koloninin yapay zekası eşlik ediyor. Fakat bu sıradan bir yardımcı değil. Duyguları var. Koloninin geçmişine dair size gittikçe daha fazla bilgi sağlıyor.

Geceleri Winnie, Leslie, Jean ve Pierre ile vakit geçiriyorsunuz. Bunlar karşınıza hologram olarak çıkıyor. Onlarla konuşabiliyor, ilişkilerinizi geliştirebiliyor, koloninin nasıl çöktüğü hakkında yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz. Diyaloglar üzerinden verdiğiniz kararlar da ilişkilerin ve hikâyenin gidişatını etkiliyor. Bu arada oyun birden fazla sona sahip. Konuşmalardaki seçimler ve bazı kararlar, hikâyenin gidişatını etkilediği için farklı şekillerde bitebiliyor. 30'u aşkın müzikle size oldukça keyifli bir yolculuğa çıkma imkânı sunuyor.

Alone With You'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8.1, 10 (32 veya 64-bit)

Windows Vista, 7, 8.1, 10 (32 veya 64-bit) İşlemci: Intel Core2 Duo (2GHz+)

Intel Core2 Duo (2GHz+) RAM: 1 GB

1 GB Ekran Kartı: GeForce 8800 GT / Radeon HD 3870 (512MB) / Intel HD Graphics 4000

GeForce 8800 GT / Radeon HD 3870 (512MB) / Intel HD Graphics 4000 Depolama: 750 MB kullanılabilir alan

Alone With You'yu Kimlek Severek Oynar?

Alone With You, aksiyon yerine karakter, diyalog ve hikâyeyi takip etmeye odaklanan oyunları oynamayı sevenlere hitap ediyor. Eğer uzay kolonileri, yapay zeka, hologram ve gizem çözmek, sizin açınızdan kulağa harika geliyorsa muhtemelen bunu oynamaktan da keyif alacaksınızdır.

Editörün Yorumu

Alone With You'nun özellikle 16-bit grafikleri sayesinde nostalji yapmak isteyenler için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Size çok yüksek tempoya sahip bir aksiyon oyunu sunmuyor, daha sakin tempolu. Eğer çok fazla hareketli yapımlar oynamaktan sıkıldıysanız bu oyuna bir şans vermenizi tavsiye ederim.