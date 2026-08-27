A101'de iPhone 17e, Redmi Note 14 ve iPhone 16 Plus Satılıyor

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A101'de her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir tablet olurken bazen dizüstü bilgisayar olabiliyor. Bu hafta ise iPhone ve Android telefonlar satılıyor. Bunlar arasında iPhone 17e, iPhone 16 Plus, iPhone 14, Redmi Note 14, Samsung Galaxy A37, Galaxy A17, Galaxy A07 ve TECNO Spark 40 dahil olmak üzere pek çok telefon bulunuyor.

A101'de iPhone 17e ve iPhone 16 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 27 Ağustos 2026 itibarıyla iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 56 bin 999 TL'ye satılıyor. 8 GB RAM'e sahip telefonda 48 megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera bulunuyor. Telefonda Apple A19 işlemcisi bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 16 Plus'ın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 73 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM mevcut. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük ve 2000 nit parlaklık sunuyor.

A101'de iPhone 14 ve Redmi Note 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 499 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 52 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefonun arkat arafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

A101'de Galaxy A37 ve Galaxy A17'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A37'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 499 TL satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık sunuyor. Cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Galaxy A17'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

A101'de Galaxy A07 ve TECNO Spark 40'ın Fiyatı Ne Kadar?

A101'de Galaxy A07'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alan cihazda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

TECNO Spark 40'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip teleofn, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Helio G81 işlemcisinden alan cihazda 5.200 mAh batarya kapsitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

A101'de TECNO Spark Go 2 ve OPPO A6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

TECNO Spark Go 2'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 99 TL'ye satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj desteği bulunuyor.

OPPO A6 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık sunuyor. Cihazda 50 megpaiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

A101'de Omix O1 Icon ve Omix O1 Neo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Omix O1 Icon'un 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Omix O1 Neo'nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği mevcut.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.