Odanızda Hiç Yer Kaplamayan Mini Bilgisayar Tanıtıldı! 32 GB RAM'i ve 1 TB Depolaması Var

GMKtec yeni mini bilgisayarını piyasaya sürdü. Markanın yeni modeli AMD Ryzen 7 7730U işlemci, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolamayla karşımıza çıkıyor. İşte GMKtec NucBox M5 Ultra teknik özellikleri ve fiyatı!

GMKtec NucBox M5 Ultra Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 7 7730U

İşlemci çekirdek ve izlek sayısı: 8 çekirdek, 16 izlek

Maksimum işlemci frekansı: 4,5 GHz

Grafik birimi: AMD Radeon entegre grafik

Maksimum GPU frekansı: 2,0 GHz

Maksimum RAM kapasitesi desteği: 64 GB

Satışta sunulan maksimum RAM: 32 GB

Maksimum depolama kapasites desteğii: 16 TB

Satışta sunulan maksimum depolama: 1 TB

Barebone seçeneği: Var

Ethernet: 2 adet 2,5 Gigabit Ethernet

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Ekran çıkışları: HDMI, DisplayPort, USB Type-C

Harici ekran desteği: Aynı anda 3 ekrana kadar

Maksimum görüntü çözünürlüğü: 8K

USB bağlantıları: 2 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 adet USB 2.0 Type-A, 1 adet USB Type-C

Soğutma: Çift fanlı sistem

Güç girişi: USB Type-C, 19V 3,42A

GMKtec NucBox M5 Ultra’da Mac mini’yi andıran kompakt bir tasarım dili bulunuyor. Model siyah renk seçeneğiyle tek varyant olarak karşımıza çıkıyor. Bağlantı tarafında ise iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, iki adet USB 2.0 Type-A ve bir adet USB Type-C portunun yanı sıra HDMI ile DisplayPort bağlantı noktaları mevcut.

GMKtec NucBox M5 Ultra İşlemcisi Ne?

GMKtec NucBox M5 Ultra, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla çalışan AMD Ryzen 7 7730U işlemcisinden güç alıyor. 15W güç tüketimiyle dikkat çeken bu işlemci model numarasındaki son harften de anlaşılacağı üzere verimlilik odaklı. Bununla birlikte cihazda dahili Radeon RX Vega 8 grafik birimi bulunuyor.

GMKtec NucBox M5 Ultra Depolama ve RAM Özellikleri Neler?

Mini bilgisayar 16 GB ve 32 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Cihazda yer alan iki RAM yuvası üzerinden bellek kapasitesini 64 GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz. Depolama tarafında ise iki adet M.2 yuvası bulunuyor. Her bir yuva 8 TB’a kadar SSD desteği sunarken toplam depolama kapasitesi 16 TB’a çıkabiliyor.

GMKtec NucBox M5 Ultra Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Mini bilgisayar üç farklı versiyonla raflardaki yerini alıyor. RAM, SSD ve işletim sistemi bulunmayan boş versiyon 299,99 dolar (14.472 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan model 449,99 dolar (21.708 TL), 32 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneğine sahip sürüm ise 579,99 dolar (27.979 TL) fiyat etiketine sahip. Bunun dışında ülkemizde çok sayıda GMKtec mini bilgisayar modeli satışta. Bu nedenle NucBox M5 Ultra’nın da ilerleyen dönemlerde Türkiye’de satışa çıkması kuvvetle muhtemel.

Editörün Yorumu

Odanızda klasik masaüstü bilgisayarlar için yeterli alan yoksa GMKtec NucBox M5 Ultra’yı tercih edebilirsiniz. Açıkçası fiyatı da çok yüksek değil. Günlük kullanım için satın alınabilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Performans tarafında da kullanıcıları üzmeyecektir. Basit oyunları oynayabileceğiniz ve günlük işlemlerinizi rahatlıkla halledebileceğiniz kaliteli bir seçenek diyebilirim.