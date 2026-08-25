Galaxy S26 Ultra'daki Sevilen Özellik, Bir Önceki Modele Gelebilir

Samsung, Galaxy S25 Ultra için önemli bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Galaxy S26 Ultra'nın iyi olmayan aydınlatma koşulları altındaki portre çekimlerini iyileştirmek için kullanılan Virtual Reflector aracının Galaxy S25 Ultra'ya da getirileceği ortaya çıktı. Bu özellik, One UI 9 test sürümünde görüldü.

Galaxy S25 Ultra'ya Gelecek Kamera Özelliği Nasıl Çalışacak?

Son paylaşılan görüntülere göre Galaxy S26 Ultra'daki Virtual Reflector özelliği, One UI 9'un ZZHC kodlu test sürümünü kullanan Galaxy S25 Ultra'da deneniyor. Bilmeyenler için bu özellik, profesyonel fotoğrafçıların kullandığı fiziksel reflektörlerin (ışık yansıtıcı) dijital taklidi olarak işlev görüyor.

Fotoğrafçılar normalde gölgede kalan bir kısmı aydınlatmak için ışığı yansıtan özel paneller tercih eder. Her biri için ayrı masraf yapmak gerekir. Kurulum ve benzeri süreçler de epey zahmetli olur. Samsung ise bu özelliği kullanıma sunarak fotoğrafçılıkla alakası olmayanların bile sıfır maliyetle oldukça iyi işler ortaya çıkarmasını amaçladı.

Bu özelliğin arka planda güçlü bir ışık kaynağı olan ortamlarda çok büyük faydası dokunuyor. Örneğin pencere önünde ya da güneşe karşı dururken fotoğraf çekiyorsanız yüzünüz karanlıkta kalabiliyor. Galaxy S25 Ultra'da da yer alması beklenen Virtual Reflector özelliği hem arka plandaki detayların kaybedilmesini önleyecek hem de yüzünüzdeki gölgeleri azaltarak daha hoş bir görüntü ortaya çıkmasını sağlayacak.

Virtual Reflector Özelilği İçin Ayarlama Yapılabilecek mi?

Virtual Reflector özelliğini kullanacak olan kişilere özelleştirme konusunda birçok seçenek sunulacak. Yapay ışığı dilediğiniz gibi ayarlama imkânına sahip olacaksınız. İsteyen gümüş reflektör ile daha doğal ve nötr bir aydınlatma tercih edebilecek. Bunun yerine altın reflektörü seçip daha sıcak ve yumuşak ışık da elde edebileceksiniz. Ayrıca ortama da bağlı olarak yansıma gücünü ve ışığın yönünü de ayarlayabileceksiniz.

Virtual Reflector, Galaxy S25 Ultra'ya Kesin Gelecek mi?

Virtual Reflector özelliğinin Galaxy S25 Ultra'ya geleceği henüz kesin değil. Zaten Samsung da Galaxy S25 serisi için One UI 9 beta sürecini daha başlatmadı. Evet, bazı özellikler zaman zaman geliştirilebiliyor ama bunlar son sürüm erişime açılmadan önce çeşitli sebeplerden ötürü kaldırılabiliyor.

Galaxy S25 Ultra'yı Almak İçin Sebepler Artıyor mu?

Galaxy S25 Ultra, ilk olarak 3 Şubat 2025 tarihinde tanıtılmıştı. Galaxy S26 Ultra da 6 Mart 2026'da kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bir önceki modelde Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılırken Galaxy S26 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Aslında aralarında performans açısından çok büyük fark olduğu söylenemez ama yazılım tarafındaki avantajlardan ötürü Galaxy S26 Ultra'ya daha yoğun ilgi vardı.

Galaxy S25 Ultra'ya eğer yeni modelden özellikler gelmeye devam ederse aralarındaki ciddi farklar kapanmaya başlayabilir. Bu da kullanıcıların satın alma kararını doğrudan etkileyebilir. Galaxy S25 Ultra şu an Samsung Türkiye garantili olarak 72 bin 674 TL'den başlayan fiyata satılırken Galaxy S26 Ultra ise 84 bin 245 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Arada 11 bin 571 TL fark var. Kim bilir, belki de bu yeni avantajlar sayesinde Galaxy S25 Ultra'yı almak için bir sebep daha ortaya çıkar.

Editörün Yorumu

Virtual Reflector, Galaxy S26 Ultra'da büyük ölçüde yazılım odaklı bir özellik olarak sunuldu. O yüzden ben Galaxy S25 Ultra'ya da gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii, şirketin 2025 yılında piyasaya sürdüğü modele bu özelliği getirmesi, Samsung'un S25 Ultra'nın hâlâ yoğun talep gördüğünün farkında olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bunu hem S25 Ultra kullanıcılarını memnun etmek hem de One UI ekosistemini daha da iyi hâle getirmek için yapacaktır.

Çoğu kişi, bu özelliğin Galaxy S25 Ultra'ya gelmesiyle birlikte S26 Ultra'yı almak için daha az sebep olacağını düşünebilir ama ben tam aksini düşünüyorum. Yeni modellerde fark sadece yazılım odaklı özelliklerden ibaret değil. S26 Ultra, hız, kamera algoritmaları, batarya, verimlilik, ekran ve daha birçok yönden avantajlı konumda. Yine de S26 Ultra'ya çok fazla para harcamak istemeyenlere bu yenilik ilaç gibi gelecektir.