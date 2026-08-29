Toyota Celica Efsanesi Hibrit Motoru ve Dört Tekerlekten Çekiş İle Geri Dönüyor!

Son dönemde diğer otomobil üreticilerinin aksine spor otomobillere geri dönüş yapan Toyota bizlere bir müjdeli haber daha vermeye hazırlanıyor. İkonik Toyota Celica modeli markanın GR performans serisinin yeni giriş modeli olarak sekizinci nesliyle küllerinden doğmaya hazırlanıyor.

Toyota Spor Otomobil Üretmeye Devam Edecek Mi?

Toyota son dönemde Supra’nın yanı sıra GR86, GR Yaris ve GR Corolla modelleri ile tüm otomobil dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Şirket geçtiğimizde dönemde ise GR GT modeli ile seviyeyi Lexus LFA’ya kadar çıkarmıştı. Şimdi ise başkan Akio Toyoda’nın Supra, MR2 ve Celica için kullandığı "üç kardeş" hayali nihayet gerçeğe dönüşüyor.

Supra’nın dönüşü ve ortadan motorlu Toyota MR2’nin ufukta belirmesiyle birlikte, yapbozun son parçası Celica olacak. Toyota cephesinden henüz kesin bir takvim açıklanmış olmasa da markanın 2027 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) için geliştirdiği iki kapılı radikal test aracı (mule) markanın bu konudaki ciddiyetini ortaya koyuyor.

Toyota, yeni sezonda GR Yaris'ten Celica gövdesine geçiş yaparak yeni modelinin tanıtımına da katkıda bulunmak istiyor. Özellikle 1993 ve 1994 yıllarında WRC'yi domine eden Celica efsanesini hatırlayanlar için bu dönüş, markanın motor sporları köklerine muazzam bir saygı duruşu niteliğinde.

Toyota Celica Nasıl Konumlandırılacak?

Yol versiyonuna baktığımızda, yeni Celica'nın geçmişte olduğu gibi yine erişilebilir bir altyapı kullanması bekleniyor. Oklar, geçtiğimiz yıl Tokyo'da fütüristik bir konseptle ipuçları verilen dinamik tasarımlı yeni Corolla'yı gösteriyor. Bu hamle, Civic tabanlı yeni Honda Prelude'a doğrudan bir rakip yaratırken, V8 motorlu GR GT'nin zirvede yer alacağı GR ürün gamına daha ulaşılabilir bir giriş kapısı olarak karşımıza çıkacak.

Şirket içinde "Celica Sport" olarak anılan modelin kalbinde ise 2.0 litrelik, hibrit destekli bir güç ünitesi yatıyor. WRC kuralları 1.6 litrelik motoru zorunlu kılsa da, GR departmanı yöneticilerinden Mikio Hayashi'nin işaret ettiği gibi, mevcut üç silindirli GR motorları giderek katılaşan yol emisyon kurallarına uymakta zorlanıyor. Bu nedenle sokaklara çıkacak Celica'da, düşük ağırlık merkezine olanak tanıyan hibrit veya plug-in hibrit destekli 2,0 litreli bir güç ünitesi göreceğiz.

Efsanevi "GT-Four" arması bagaj kapağında kendine yer bulur mu şimdilik belirsiz, ancak güç ünitesinin detayları ne olursa olsun yeni Celica'nın ralli genlerine sadık kalarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Editörün Yorumu

Bir otomobilsever olarak Toyota'ya gerçekten büyük saygı duyuyorum. Tüm kısıtlamalara rağmen hâlen spor otomobillere üretilebileceğini tüm dünyaya kanıtlayan Japon üretici gerçekten oldukça önemli bir işe imza atıyor. Diğer markalar neredeyse tamamen SUV modellere yönelmişken Toyota'nın bu atağı gerçekten saygı duyulası.

Sadece Supra ve GR modelleri ile saygımızı kazanmayı başaran şirket MR2 ve Celica modelleri ile çıtayı bir kat daha yukarı taşıyacak. Ortadan motorlu ve arkadan itişli bir MR2'nin yanı sıra dört tekerlekten çekiş sunan bir Celica büyük bir sürüş keyfi sunacaktır. Japon otomobil üreticisinin iki spor otomobilini de merakla bekliyorum.