Threads Türkiye'de Açıldı mı? Beklenmedik Bir Gelişme Yaşandı

Meta, bundan bir süre önce Türkiye'de Threads özelinde faaliyetlerini durdurmuştu. Bu alınan karardan sonra sosyal medya platformunun ne zaman Türk kullanıcılarının erişimine açılacağı büyük bir merak konusu hâline gelmişti. Son yaşanan gelişmeye bakılacak olursa Meta, sosyal medya platformunu Türkiye'de yeniden erişime açmak için düğmeye basmış olabilir.

Threads'in Türkiye'de Erişime Açıldığı İddiaları Doğru mu?

Meta henüz Threads'in Türkiye'de yeniden faaliyet göstermeye başladığını doğrulamadı fakat Threads'e an itibarıyla birçok kişi tarafından erişim sağlanmaya başlandı. Diğer yandan Meta, oturum açan kullanıcılara hesap onaylama bölümü göstermeye başladı. Şirket artık mevcut yasalar gereğince birden fazla hesaptan gelen kişisel verileri kullanmak için onay talep ediyor.

Kullanıcılar, bu onayı verip vermemekte özgür olmakla birlikte dileyenler hesapları ayırmayı da tercih edebiliyor. Örneğin Facebook, Instagram ve Threads hesaplarını bağlayan kullanıcılar, tüm hesapları ayırarak kişisel verilerin ortak şekilde kullanılmasını engelleyebiliyor. Atılan tüm bu adımların Meta'nın sosyal medya platformlarını Türkiye'deki yasalara uygun hâle getirmesinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

Bu iki gelişme göz önüne alınacak olursa Threads'in Türkiye'deki kullanıcıların erişimine yeniden açılmış olma ihtimali de oldukça artıyor. Tabii, bunun geçici bir aksaklıktan kaynaklı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Düşük bir ihtimal olarak görülse de ikinci senaryonun gerçekleşmesi durumunda sorun düzeltildikten sonra sosyal medya platformu bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

Threads Türkiye'de Neden Erişime Kapatılmıştı?

Threads, Türkiye'de yürürlükte olan yasalar dolayısıyla düzenleme gereken bir sosyal medya platformu oldu. Bu kapsamda Meta da diğer çoğu platformunun yanında henüz çok yeni sayılabilecek bu platformunu 29 Nisan 2024'te Türkiye'den erişime kapattı. O zamandan bu yana Instagram, Facebook ve WhatsApp'a sorunsuz şekilde erişilmeye devam edilse de Threads kullanılamıyordu.

Threads'in Türkiye'deki yasalara uygun hâle gelebilmesi için sosyal medya platformunun Instagram hesabı olmadan kullanılmasının mümkün hâle gelmesi gerekiyordu. Öte yandan Threads ve Instagram verilerinin birleştirilip birleştirilemeyeceği konusunda da kullanıcılara söz hakkı tanınması şarttı. Gelinen noktada Meta, yeni platformunu Türkiye'de erişime açabilmek için gereklilikleri tamamlamış durumda. Bu da zaten Threads'in Türkiye'de erişime açılmış olabileceği ihtimalini en çok güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Threads ile Instagram Arasındaki Fark Nedir?

Threads ve Instagram, aynı çatı şirket Meta'ya bağlı olan iki sosyal medya platformu. Başlangıçta birbirine bağlı olan bu platformlar, Meta tarafından daha sonra atılan adımla birlikte ayrıldı. Şu an bağımsız bir hesap açmanın da mümkün olduğu platformun Instagram'dan en büyük farkı, görsel odaklı olmaması.

Instagram, geçmişten bugüne tamamen görsel odaklı bir platform oldu. Hikâye ya da gönderi paylaşırken fotoğraf veya videoya yer vermek zorundasınız. Bu platformda yazılar sadece görseli desteklemek gibi amaçlarla kullanılıyor. Threads'te ise tam tersi durum söz konusu. Görseller genelde metni daha ilgi çekici kılmak için kullanılıyor. Hatta bazıları bu görsellere hiç yer vermeyebiliyor. Bu bakımdan Instagram'dan ziyade X'in (eski adıyla Twitter) alternatifi olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Threads, ilk piyasaya sürüldüğü dönemde Instagram ile bağlantılı olmasının da etkisiyle çok büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Türkiye'de erişime kapatılmasaydı belki Türk kullanıcılar arasında da oldukça popüler hâle gelecekti. Aradan geçen o kadar uzun bir sürenin ardından geri dönmesi ise platformun Türkiye'deki geleceğine yönelik umut verici bir tablo çiziyor. Platform eğer gerçekten de geniş çaplı olarak kullanıma açılır ve yeniden sorunsuz şekilde hizmet vermeye başlarsa Türk kullanıcıların da ilgisini üzerinde toplayabileceğini düşünüyorum.