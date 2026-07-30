18 Aylık Google AI Pro Aboneliğini 500 TL'ye Almak Mümkün

18 aylık Google AI Pro aboneliğini 12 bin 960 TL yerine 500 TL ödeyerek almak mümkün. Üstelik bunun için bir başkasının hesabını kullanmanıza gerek yok. Aşağıda bahsettiğimiz adımları uygulayarak uygun fiyata aktivasyon linki alabilir Google AI Pro'nun imkanlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Google AI Pro Aboneliği Nasıl Ucuza Alınır?

18 ay boyunca kullanabileceğiniz Google AI Pro aboneliğini ucuza satın almak için yapmanız gereken ilk şey Tamindir Fırsatlar sayfasına gitmek. Bu sayfada her türlü oyun, uygulama ve abonelik servisindeki indirimleri görebilir, ihtiyacınız olan dijital ürünleri çok daha ucuza alabilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan direkt ilgili fırsatın yer aldığı siteye de girebilirsiniz.

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Tamindir Fırsatlar bir satış platformu değil. Sadece farklı e-ticaret sitelerindeki indirimleri tek bir yerden görmenizi sağlayan bir sayfa. Bu doğrultuda tıkladığınız bağlantı sizi doğrudan ürünü satın alabileceğiniz siteye götürecek. Burada dikkat etmeniz gereken iki şey var. Bunlardan ilki ürünün Türkiye'den erişilebilri olması. Diğeri ise ürün türünün aktivasyon linki ya da key olması.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde dikkat etmeniz gereken kısımları işaretledik. Aslında sağladığımız link bu şartları karşılıyor. Ancak değişiklik olmadığından emin olun. Eğer bu iki şartı doğruladıysanız sağ tarafta yer alan "Add to cart" yani sepete ekle butonuna tıklayın. Açılan pop-up'taki "Go to cart" yani sepete git seçeneğine basın.

Ürünün şu an fiyatı 9,66 dolar yani yaklaşık 470 TL. Ancak biz bu içeriği ilk yazdığımızda 327 TL'ydi. Anlayacağınız fiyatlar değişebiliyor. Siz bundan biraz daha ucuz ya da biraz daha pahalı bir etiketle karşılaşabilirsiniz. Yine de 12 bin 960 TL ile kıyaslandığına her türlü ucuz.

Sepetinize gittiğinizde aşağıdaki görselde işaretlenmiş alana e-posta adresinizi girmeniz gerek. Dilerseniz mail yazacağınız bölümün altında yer alan kutucuğu işaretleyerek G2A'da bir hesap da oluşturabilirsiniz. Ancak hesap oluşturmak zorunda değilsiniz. hemen sonra "Continue to payment" yani ödemeye devam et yazan butona tıklayın.

Açılan sayfada ödeme yönteminizi seçin. Eğer kart ile ödeme yapacaksanız aşağıaki görselde belirttiğimiz gibi "Credit or debit card" yazan seçeneği işaretleyin. İnternet üzerinden alışveriş yaparken limiti sizin tarafınızdan belirlenen bir sanal kart kullanmayı ihmal etmeyin. Ödeme yönteminden sonra Pay with Credit or debit card yazan butona tıklayın.

İpucu Kutusu: Bu noktada fiyatta ufak bir değişiklik göreceksiniz. Örneğin bizim denememizde 9,66 dolar 16 cent artarak 9,85 dolar oldu. Bu G2A'in satıştan aldığı komisyon bedeli.

Açılan ekranda kart numaranızı, son kullanma tarihini, CVV/CVC kodunu ve kart sahibinin adını doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Tüm bunları tamamlayınca "Confirm" yani doğrula yazan butona tıklayabilirsiniz. Muhtemelen sizden SMS doğrulama gibi bir onay methodu kullanmanız istenecek. Hazırlıklı olmanızda fayda var.

Ödeme başarıyla tamamlandığında G2A’nın sipariş sayfası açılacak. Eğer üye olmadıysanız siparişiniz e-posta ile de iletilebilir. Bu sayfada satın aldığınız ürünün yanında bulunan “Get item” seçeneğine tıklayın. Açılan ayfada “Display item” butonuna basmanız gerekiyor. Sonra Google AI Pro’yu hesabınıza tanımlamanızı sağlayan özel bir bağlantı göreceksiniz.

Bizim aldığımız bağlantının iki gün içerisinde kullanılması gerekiyordu. Bu süre satıcıya ya da ürüne göre değişebilir. Bağlantıyı bekletmeden satın alma işleminin hemen ardından etkinleştirmenizi öneriyoruz. Bağlantıya tıklamadan önce kullandığınız tarayıcıda aboneliği satın almak istediğiniz Google hesabınız ile oturum açtığınıza emin olun.

“Open Activation Link” seçeneğine bastığınızda Google'ın abonelik sayfası açılacak. Ben halihazırda Plus abonesiydim. Bu nedenle bende planı değiştir seçeneği var siz herhangi bir Google aboneliğine sahip değilseniz sizde burası farklı olabiliir. Ekranda yapılacak ödeme ise 0 TL olarak belirtildi. Burada para biriminin Rupi olduğunu görebilirsiniz.

Endişe etmeyin, satıcı sizin Jio üzerinden elde edilen bir kampanyadan faydalanmanızı sağlıyor. Bilmeyenler için Jio, Hindistan merkezli bir telekomünikasyon ve teknoloji şirketi. Yani satıcı burada size sadece kendi operatörü tarafından verilen hakkı satıyor. Ben bu adımların hepsini tamamladım ve artık Ocak 2028'e kadar Google AI Pro için para ödememe gerek yok.

Satın Alınan Ürün Neden Jio Kampanyası Olarak Görünüyor?

G2A’daki ilan ürünü “12 aylık ve global Google AI Pro etkinleştirme bağlantısı” olarak tanımlıyor. Ancak satın aldığımız bağlantı Google One üzerinde, Hindistan merkezli telekomünikasyon şirketi Jio tarafından sunulan 18 aylık kampanya şeklinde göründü.

Jio’nun resmi koşullarına göre bu kampanya normalde 18 yaşından büyük, uygun bir mobil tarifeyi aktif tutan Jio abonelerine sunuluyor. Buna karşılık G2A’daki satıcı aynı kampanyaya ait etkinleştirme bağlantısını “global” bir dijital ürün olarak satıyor. Satın aldığımız bağlantı Türkiye’deki Google hesabımızda çalıştı ve abonelik başarıyla etkinleştirildi.

Yine de bu durum gelecekte satılan bütün bağlantıların çalışacağını veya üyeliğin hiçbir zaman geri alınmayacağını garanti etmiyor. Google ya da Jio uygunluk durumunu yeniden kontrol ederse üyeliğin iptal edilmesi riski bulunabilir.

Ayrıca ilan 12 aylık olduğu için Google ekranında 18 ay görülse bile satın alma kararınızı en az 12 aylık kullanım beklentisiyle vermeniz daha doğru olacaktır. Fazladan görünen altı ayın her kullanıcıya sunulacağının garantisi bulunmuyor.

Google AI Pro Neler Sunuyor?

Gemini’ın gelişmiş modellerine daha yüksek kullanım sınırlarıyla erişim

Gemini üzerinden görsel ve video oluşturma araçları

Google Flow’da kullanılabilen aylık yapay zekâ kredileri

NotebookLM için daha yüksek kullanım sınırları

Gmail, Dokümanlar ve diğer Google uygulamalarında Gemini

Google Fotoğraflar, Gmail ve Drive arasında paylaşılan 5 TB depolama alanı

Gemini CLI ve Gemini Code Assist için daha yüksek kullanım hakları

Google’ın yeni yapay zekâ özelliklerine daha kapsamlı erişim

G2A'den Google AI Pro Almak Güvenli mi?

Yaptığımız işlemde ürün saniyeler içerisinde teslim edildi ve abonelik kendi Google hesabımızda başarıyla etkinleştirildi. Google şifremizi satıcıyla paylaşmamız veya hesabımızı başka birine teslim etmemiz gerekmedi.

Buna rağmen satın alma işlemi Google’dan değil, üçüncü taraf bir pazar yeri ve bağımsız bir satıcı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle satın almadan önce şu noktalara dikkat etmelisiniz:

Satıcının güncel puanını ve kullanıcı yorumlarını kontrol edin.

Ürünün bölgesinin “Global” olarak belirtildiğinden emin olun.

Etkinleştirme bağlantısının kullanım süresini kontrol edin.

Yalnızca one.google.com adresinde Google hesabınıza giriş yapın.

adresinde Google hesabınıza giriş yapın. Google şifrenizi hiçbir satıcıyla paylaşmayın.

Ödeme için mümkünse düşük limitli bir sanal kart kullanın.

Etkinleştirme sonrasında üyeliğin süresini ve yenileme durumunu kontrol edin.

Kampanyanın ileride uygunluk gerekçesiyle sonlandırılabileceğini hesaba katın.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere Google AI Pro aboneliğinün ülkemizdeki fiyatı 719.99 TL. Bu paraya 5 TB'lık Google depolama alanı da dahil. Ki hiçbir AI özelliği olmasa bile 18 ay geçerli 5 TB'lık depolama alanına 327 TL ödemek neredeyse bedava.

Açıkçası bu benim ilk G2A alışverişimdi. Ne kadar tasarruf ettiğime hala inanamıyorum. Tamindir Fırsatlar bu konuda beni gerçekten şaşırttı. Bunun giib daha pek çok fırsat var ve ben resmen bugüne kadar bir sürü şeye boşa para ödemiş gibi hissediyorum.